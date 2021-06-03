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Общество

Купание на озере Земснаряд могут запретить из-за паразитов в воде

24 июня 2021 13:38  [120] Общество
укусы червей

укусы червей

Фото: Facebook Алексея Никонова

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Купание на озере Земснаряд в Нижнем Новгороде могут запретить из-за паразитов в воде. Об этом пишет "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Нижегородской области Алексея Никонова.

По его словам, после жалоб нижегородцев на обнаружение в парковом озере первой очереди парка культуры и отдыха ул. Героя Смирнова плавающих в воде личинок церкарий, был проведен отбор проб воды.

У этого паразита есть свойство проникать под кожу человека. Он там погибает, таким образом вызывая аллергическую реакцию, как от обычного укуса.

В министерстве здравоохранения региона в настоящее время изучают поступившую информацию: не исключен вариант с запретом купания в данном водоеме.

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Теги:
Купальный сезон
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