Евгений Люлин принял участие в работе ассоциации законодательных органов в Оренбургской области Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Спикер парламента Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в работе ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Согласно информации, в заседании также приняли участие спикеры региональных парламентов других областей, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и руководители регионального правительства принимающей стороны.

Главной площадкой ассоциации стал музей В.С Черномырдина в с. Черный Отрог, в котором для участников встречи была проведена экскурсия. Музей основан 23 марта 2011 года в честь председателя правительства Российской Федерации, занимавшего этот пост в 1992-1998 годах. Собрание экспонатов трех выставочных комплексов ("о Черномырдине", "коллекции Черномырдина", "земля Черномырдина") насчитывает более 25 тысяч предметов.

В ходе заседания члены ассоциации обсудили практику нормативно-правового регулирования вопросов в сфере реализации стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Также участники встречи рассмотрели вопросы развития внутреннего туризма. В частности, вопросы законодательного обеспечения, опыта, существующих проблем на примере Оренбургской области и обменялись наработками в этой сфере.

Евгений Люлин выступил с инициативой развития агротуризма на федеральном уровне, поскольку он имеет большой потенциал как инструмент развития территорий. По словам председателя Заксобрания Нижегородской области, развитие агротуризма в России позволит повысить благосостояние жителей деревень и будет способствовать развитию инфраструктуры на селе – улучшит состояние дорог, решит ряд проблем с транспортом, водоснабжением, торговлей.

"Говоря о развитии туризма, мы понимаем, что он может быть серьезной движущей силой для развития и культуры, и экономики, и регионов в целом. В рамках ассоциации законодательных органов власти ПФО мы обсудили все аспекты, связанные с различными видами туризма – это и международный туризм, и внутренний, и экологический, и водный, и многие другие. Я выступил с небольшим докладом о практике, которая активно развивается сегодня в Нижегородской области – это продвижение агротуризма. Считаю, что для регионов существует необходимость в создании условий для развития данного направления. Вопрос должен быть поднят на высочайшем уровне, поэтому мы приняли решение от лица ассоциации обратиться в федеральные органы власти с этой инициативой", - отметил Евгений Люлин.