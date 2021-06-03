Свободные от COVID-19: российские курорты будут принимать только вакцинированных туристов Общество

Ласточкино гнездо - южный берег Крыма

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Значительное число российских курортов будут принимать только здоровых или вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом в последнее время заявили главы российских регионов, популярных среди путешественников.

Краснодарский край

С 1 июля такое требование вводится на территории всего Краснодарского края. Таким образом отдохнуть в отелях Анапы, Сочи, Геленджика, Туапсе и других россияне смогут только, предъявив сертификат вакцинации или свежий ПЦР-тест.

Губернатор края сообщил на своем канале в соцсети Telegram, что эта мера вводится в связи с ростом числа заболевших.

Но и на этом принимаемые меры не заканчиваются: с 1 августа отели Краснодарского края смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Крым

В Крыму жесткие меры ввели в Севастополе. Губернатор подписал указ, согласно которому с 28 июня заселиться в отели могут только туристы с отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом вакцинации или справкой о наличии антител на руках. С 16 июля условия ужесточаются, и отдохнуть там смогут только вакцинированные граждане.

Калининград

Власти Калининградской области, в свою очередь, запретили отелям принимать организованные детские туристические группы из других регионов. Губернатор подписал соответствующий указ. Однако, о кардинальных ограничениях для взрослых туристов пока не сообщается.

Карелия

С 15 июля гостиницы Карелии также станут недоступными для путешественников, у которых нет справки о вакцинации или ПЦР-теста. Отмечается, что тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Владимир

Среди городов "Золотого кольца" ограничение ввел Владимир. С 15 июля размещение туристов в отелях города и области возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или ПЦР-теста.

Мурманск

В городе за северным полярным кругом также ввели ограничения. С 26 июня заселиться в отели Мурманска можно только с сертификатом вакцинации, справкой о наличии антител и ПЦР-тестом.

Подобные требования вводятся также в других регионах России.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, АТОР готовит письма заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и в Ростуризм. Они предлагают ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, как в зарубежных странах для приема иностранных туристов. То есть помимо сертификата о вакцинации принимаются и другие документы.