Покупка качественного гидравлического насоса в России

Гидравлический насос – оборудование объемного принципа действия, предназначенное для сжатия жидкого рабочего тела и обеспечения его циркуляции по контуру гидросистемы. Энергия, которую он выдает, передается навесному или дополнительному оборудованию, способствует совершению им работы. Гидронасосами комплектуются одно-, двух- и многоконтурные системы. Первые могут работать с одним навесным оборудованием и в одном направлении. Вторы – с одним исполнительным механизмом, но уже в двух направлениях. Многоконтурная гидравлика под управлением одного гидронасоса способна одновременно работать с несколькими навесными механизмами.

В любом случае в процессе эксплуатации данный агрегат подвергается повышенным нагрузкам. И выдержать их сможет только лучшее оборудование из того, что предлагает современный рынок. Осталось только правильно подобрать подходящую модель.

Выбираем гидронасос правильно

Чтобы гидравлический насос полностью оправдал ваши ожидания в процессе эксплуатации, порадовал надежной, продолжительной службой без сбоев, поломок, необходимо комплексно и ответственно подойти к его выбору. Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на следующие параметры:

Тип гидронасоса. Агрегат может быть ручным, шестеренчатым, поршневым, радиально-поршневым, аксиально-поршневым, пластинчатым, пневмовинтовым. Для эксплуатации в нагруженных режимах, требующих высокого выходного давления, зачастую используются тандемные насосы. Также в производственном процессе найдется применение смазочным моделям, двухпоточным, насосам-дозаторам. Технические характеристики. Оказывают непосредственное влияние на эксплуатационные возможности. Обратить внимание стоит на номинальные рабочие обороты, номинальное и максимально допустимое давление на выходе, расход масла, способ подключения. Вид, марка, модель техники, с которой совместно будет работать агрегат. Благодаря этому определяется возможность использования той или иной модели на транспорте, начиная от монтажа и до эффективности работы. Сопоставляются габариты агрегата и посадочного места, технические характеристики насоса и техники. Климатические условия региона, где будет эксплуатироваться переоборудованная техника. Здесь ключевой аспект – вязкость гидравлического масла, которое используется в контуре в качестве рабочей жидкости. Снижение вязкости приведет к уменьшению эффективности работы насоса: жидкость будет просто стекать по рабочим органам. Повышенная вязкость сделает масло очень густым и рабочие органы не смогут его передать с линии всасывания на линию нагнетания. Производитель. Надежные компании заботятся о репутации, заработанной за годы работы на рынке. Это значит, что они не будут рисковать, используя в производственном процессе запчасти сомнительного качества. На таких предприятиях предусмотрены многоуровневые системы контроля качества, что исключает малейший брак и несоответствие техническим требованиям.

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