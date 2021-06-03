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Покупка качественного гидравлического насоса в России

25 июня 2021 08:37  [48]

Гидравлический насос – оборудование объемного принципа действия, предназначенное для сжатия жидкого рабочего тела и обеспечения его циркуляции по контуру гидросистемы. Энергия, которую он выдает, передается навесному или дополнительному оборудованию, способствует совершению им работы. Гидронасосами комплектуются одно-, двух- и многоконтурные системы. Первые могут работать с одним навесным оборудованием и в одном направлении. Вторы – с одним исполнительным механизмом, но уже в двух направлениях. Многоконтурная гидравлика под управлением одного гидронасоса способна одновременно работать с несколькими навесными механизмами.

В любом случае в процессе эксплуатации данный агрегат подвергается повышенным нагрузкам. И выдержать их сможет только лучшее оборудование из того, что предлагает современный рынок. Осталось только правильно подобрать подходящую модель.

Выбираем гидронасос правильно

Чтобы гидравлический насос полностью оправдал ваши ожидания в процессе эксплуатации, порадовал надежной, продолжительной службой без сбоев, поломок, необходимо комплексно и ответственно подойти к его выбору. Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на следующие параметры:

  1. Тип гидронасоса. Агрегат может быть ручным, шестеренчатым, поршневым, радиально-поршневым, аксиально-поршневым, пластинчатым, пневмовинтовым. Для эксплуатации в нагруженных режимах, требующих высокого выходного давления, зачастую используются тандемные насосы. Также в производственном процессе найдется применение смазочным моделям, двухпоточным, насосам-дозаторам.
  2. Технические характеристики. Оказывают непосредственное влияние на эксплуатационные возможности. Обратить внимание стоит на номинальные рабочие обороты, номинальное и максимально допустимое давление на выходе, расход масла, способ подключения.
  3. Вид, марка, модель техники, с которой совместно будет работать агрегат. Благодаря этому определяется возможность использования той или иной модели на транспорте, начиная от монтажа и до эффективности работы. Сопоставляются габариты агрегата и посадочного места, технические характеристики насоса и техники.
  4. Климатические условия региона, где будет эксплуатироваться переоборудованная техника. Здесь ключевой аспект – вязкость гидравлического масла, которое используется в контуре в качестве рабочей жидкости. Снижение вязкости приведет к уменьшению эффективности работы насоса: жидкость будет просто стекать по рабочим органам. Повышенная вязкость сделает масло очень густым и рабочие органы не смогут его передать с линии всасывания на линию нагнетания.
  5. Производитель. Надежные компании заботятся о репутации, заработанной за годы работы на рынке. Это значит, что они не будут рисковать, используя в производственном процессе запчасти сомнительного качества. На таких предприятиях предусмотрены многоуровневые системы контроля качества, что исключает малейший брак и несоответствие техническим требованиям.

Найти подходящие модели гидравлических насосов для техники специального назначения или грузовых авто можно тут https://hydrolider.net/g18761640-gidravlicheskie-nasosy. В каталоге «Hydrolider» представлен широкий выбор оборудования от лучших мировых производителей. Все модели имеют сертификаты соответствия, на них действуют официальные гарантии. А это залог того, что оборудование сможет выдержать даже интенсивную эксплуатацию при минимальных требованиях к уходу. Если в процессе выбора возникнут сложности, дополнительные вопросы, обратитесь за помощью к специалистам «Гидролидера».

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