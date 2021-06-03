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Общество

"Именно молодые люди часто являются вдохновителями и двигателями волонтерских инициатив", - Глеб Никитин

27 июня 2021 08:37  [91] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем молодежи.

"Блажен, кто смолоду был молод", - написал почти два века назад великий поэт. За минувшее время серьезно раздвинулись рамки того, что мы считаем молодостью. Все больше людей не сбавляет с возрастом темпов активности и с удовольствием называет себя молодыми. Ощущение молодости позволяет творить, открывать новое, совершать добрые дела. Все это с полным правом свойственно нижегородской молодежи", - говорится в поздравлении.

"Огромное количество проектов реализуют в регионе именно молодые люди. Активно действует совет по делам молодежи, сформировано молодежное правительство, в январе мы открыли уникальный молодежный центр "Высота" в Нижнем Новгороде. Именно молодые люди часто являются вдохновителями и двигателями волонтерских инициатив. Добровольцы помогают ветеранам, заботятся об экологии, подставляют плечо тем, кто нуждается в защите. Очень активно наша молодежь участвует в подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Спасибо всем, кто вкладывает силы в развитие родного региона", - отметил Глеб Никитин.

"В регионе обязательно продолжит развитие высшее образование, будут появляться новые возможности для самореализации. Все мы понимаем, как важен в жизни правильный старт. И здесь для этого есть все возможности. Желаю, чтобы ощущение молодости никогда не покидало вас, чтобы всегда хватало энергии на новые идеи. С праздником", - резюмировал глава региона.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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