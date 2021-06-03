"Мы по праву гордимся нижегородской молодежью", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем молодежи.

"Молодость – самый удивительный и насыщенный яркими событиями период в жизни каждого. Это время расцвета, надежд, радости, любви, открытий, огромных планов на будущее и самых смелых идей", - заявил он.

"Мы по праву гордимся нижегородской молодежью – целеустремленной, яркой, умной, энергичной, уверенной, талантливой. Сегодня перед вами открыты все дороги, вам предоставлены большие возможности и перспективы, о которых наше поколение даже и не мечтало. Ваша молодая энергия стала движущей силой развития Нижегородской области", - говорится в поздравлении Евгения Люлина.

"Ни одно значимое мероприятие в регионе не обходится без молодежи. Вы открываете новые границы в творчестве и спорте, покоряете вершины в науке, активно участвуете в общественно-политической жизни области, организовываете волонтерские движения, создаете креативные и социально-значимые проекты", - подчеркнул он.