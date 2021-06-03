Компониры на зубы

В последние годы такое направление эстетической стоматологии, как виниринг, стало очень популярным. При помощи различных модификаций виниров можно исправить небольшую кривизну зубов, замаскировать пигментации, сколы, трещины, щербинки. Причем за восстановление улыбки не обязательно платить большую сумму, ведь существуют достаточно бюджетные виды виниров – к примеру, компониры на зубы.

Что это такое, чем отличается от других виниров

Компониры – тонкие накладки на зубы, изготовленные из композитных составов. Это особые материалы – композиты – с наночастицами и небольшим содержанием керамики. По прочности они немного уступают другим разновидностям виниров. Этим они отличаются от классических виниров, которые делают только из керамики или стеклокерамки, а также от диоксид циркониевых (их изготавливают из одноименного материала). Компониры, как и все виниры, являются несъемными микропротезами, которые фиксируют на передней стороне зубов в «зоне улыбки» – на резцах, клыках, первых премолярах.

Разновидности изделий в стоматологии

В ортопедической стоматологии выделяют 3 вида компониров – это оригинальные Componeer от швейцарского производителя Coltene/Whaledent AG, а также компониры, изготовленные непрямым и прямым способом. Рассмотрим каждую разновидность подробнее.

Оригинальные Componeer от Coltene

Componeer – это первые компониры, изготовленные из особого упрочненного композитного состава с наночастицами. Накладки изготавливаются на заводе производителя, а затем направляются в клиники. То есть, это шаблонные виниры, но с разнообразием форм, оттенков. Уже в клинике стоматолог подбирает для пациента подходящие накладки, далее устанавливает их на зубы – приклеивает на особый адгезивный состав.

Непрямые реставрации компонирами

Непрямые реставрации означают, что микропротезы изготовлены в лаборатории – как у крупного производителя (Coltene, например), так и в любой частной зуботехнической лаборатории. То есть виниры сначала сделают, а потом поставят на зубы (в отличие от прямых реставраций).

Остановимся именно на варианте с зуботехнической лабораторией. Стоматолог-ортопед передает зубному технику оттиски (слепки) с зубных рядов пациента. Далее специалист изготавливает накладки из композита – они будут индивидуальными для каждого пациента. А потом отправляет виниры стоматологу, который проводит установку. Этот метод более качественный в сравнении с другими, поскольку микропротезы идеально "встают" в прикус.

Прямые реставрации композитными винирами

Прямые реставрации делают непосредственно в полости рта пациента во время визита к врачу. Передняя часть зубов послойно покрывается композитным составом (аналог художественной реставрации пломбой). Это самый быстрый и недорогой способ, но эстетика у него теряется за короткое время. Поскольку материал не такой прочный, поверхность быстрее стирается, на ней появляются микропоры, в которых оседают пигменты из пищи, напитков, табачного дыма.

Показания и противопоказания

Компониры могут полностью преобразить улыбку. К примеру, если человека не устраивала форма или цвет натуральных коронок, то можно сделать их более светлыми, более ровными. Можно закрыть винирами пятна и трещины на эмали, сделать зубы шире и/или длиннее – если зубы поменяли оттенок, не отбеливаются, если сильно стерлась эмаль или появился скол.

Компониры устанавливаются и вместо брекетов. К примеру, при небольшом искривлении зуба (или сегмента ряда), при межзубных щелях – тремах и диастемах. Допускается установка как одного компонира, так и нескольких – все зависит от пожеланий пациента и состояния полости рта.

Достоинства и недостатки

Преимуществами компониров является их невысокая стоимость (от 10 тысяч рублей за зуб) и скорость протезирования – особенно, если используются шаблонные накладки или прямая реставрация. К минусам относится небольшая прочность материала, если сравнивать с керамикой и диоксидом циркония. Поэтому за такими конструкциями следует более тщательно ухаживать, посещать стоматолога 2 раза в год для профессиональной чистки и удаления налета. Но даже при хорошем уходе дольше 7-10 лет они не прослужат. Еще один недостаток – уже непрямых реставраций и шаблонных, это необходимость обточки эмали перед протезированием. Иначе виниры будут выпирать из зубного ряда.

Источник: сайт zubi-protezi.ru

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