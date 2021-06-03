Веревки различного назначения

Каждая веревка представляет собой удлиненный эластичный элемент из проволоки и натуральных или синтетических волокон. Люди используют веревки для передачи растягивающих усилий, чтобы удерживать вместе отдельные части, а иногда и в декоративных целях. Веревки уже использовались в строительстве и рыболовстве в древние времена. Сегодняшние веревки https://alto2005.ru/catalog/verevki-shnuri/ изготавливаются из более прочных и обычно более гибких материалов. Начало сегодняшнего дифференцированного промышленного производства канатов относится к 19 веку, когда все чаще использовались материалы, отличные от конопли. Вы также можете в разговорной речи называть веревку веревкой или шнуром, но тонкие нити и толстые веревки строго не относятся к категории веревок.

Различные материалы каната

Большинство современных канатов изготовлено из синтетических материалов. Они предлагают вам такие преимущества, как:

меньший вес,

большая стабильность при том же диаметре,

более устойчивые к истиранию свойства,

более легкая завязка.

Поскольку синтетические веревки практически не впитывают воду, в зависимости от типа пропитки вероятность их замерзания снижается. Для большинства типов веревок лучше намотать их на веревочный барабан для более длительного хранения. В целом, хорошо подходят сухие и не слишком теплые помещения, но некоторые материалы предпочитают для хранения немного комнатной влажности. В случае сомнений узнайте больше на вкладышах в упаковке или непосредственно у производителя каната.

Типичные области применения канатов

Популярный материал - полипропилен (ПП). Вы, наверное, уже видели это в бассейне как разграничительную линию. Материал не только не впитывает воду, но и химически устойчив к большинству кислот и щелочей, а также устойчив к ультрафиолетовому излучению. Поэтому многие универсальные канаты, например, для строительных площадок или в качестве метательных канатов, изготавливаются из полипропилена. Веревки для морского использования или для завязывания сетей часто делают из манилы или сизаля, которые очень устойчивы к разрыву и истиранию. Многие люди предпочитают полиамид (PA) для лазания и страховки из-за его высокой прочности и удлинения при разрыве. В других видах спорта, таких как прыжки со скакалкой или перетягивание каната, также можно использовать натуральные волокна конопли и льна.

Альпинистские веревки - веревки для лазания

Когда дело доходит до скалолазания, безопасность всегда должна быть на первом месте. Вот почему качественные альпинистские веревки входят в комплект любого альпинистского снаряжения. Вплоть до 60-х годов прошлого века канаты были самым большим риском для безопасности при лазании. Но благодаря современным волокнам и технологиям изготовления канаты для скалолазания в настоящее время обеспечивают высочайший уровень безопасности. Когда зовет гора, без альпинистской веревки точно не обойтись!

Как служит веревка альпинисту?

Поскольку от них в прямом смысле слова зависит ваша собственная жизнь, ни один альпинист не может обойтись без хороших альпинистских веревок. Чтобы веревка обеспечивала оптимальную защиту во всех возможных ситуациях, она должна соответствовать ряду важных требований. В любом случае хорошие веревки должны быть чрезвычайно прочными и иметь высокое сопротивление разрыву. Кроме того, альпинистская веревка должна быть износостойкой, чтобы не было чрезмерного истирания веревки при контакте со скалой, карабином или экспресс-комплектом.

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