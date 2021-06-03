Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 июня 2021 16:55  [3] Выставка работ венецианских художников 18 века откроется в Нижнем Новгороде
25 июня 2021 15:51  [131] Акустику нижегородского "Рекорда" адаптировали для проведения кинопоказов и концертов
25 июня 2021 11:55  [246] Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в нижегородском Арсенале
24 июня 2021 14:50  [570] Старт фестиваля "Арт-Овраг" в Выксе переносится
23 июня 2021 19:55  [896] Фестиваль "Рок чистой воды" отменен в Нижнем Новгороде из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу
23 июня 2021 15:43  [1449] Певица Maruv и дуэт Gambino Sound Machine выступят в Нижнем Новгороде 26 июня
23 июня 2021 11:44  [451] Главный режиссер появится в нижегородском театре "Комедiя"
22 июня 2021 18:54  [495] Театр оперы и балета завершает 86-й театральный сезон концертной программой
22 июня 2021 14:11  [408] Выставка-ярмарка цифрового искусства Disartive пройдет в рамках ЦИПР в Нижнем Новгороде
22 июня 2021 12:55  [406] Работа уличного художника появилась на фасаде дома в квартале церкви Трех Святителей
Культура и отдых

Выставка работ венецианских художников 18 века откроется в Нижнем Новгороде

25 июня 2021 16:55  [3] Культура и отдых
Франческо Гварди - Вид Пьяцетты в Венеции

Франческо Гварди - Вид Пьяцетты в Венеции

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка работ венецианских художников 18 века "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" откроется в Нижегородском художественном музее (Дом Сироткина) 30 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Нижегородская область и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина на протяжении многих лет находятся в творческом взаимодействии. Основное соглашение о сотрудничестве было заключено еще в 2019 году, благодаря чему коллекции оригинальных шедевров Пушкинского музея стали доступнее для нижегородцев", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

"И, вместе с тем, это позволило жителям региона стать участниками многих серьезных образовательных программ. В 2021 году мы подписали дополнительное соглашение, которое расширяет намеченный план реализации совместных программ и проектов в юбилейном для Нижнего Новгорода году", - добавил он.

(Бернардо Беллотто - Римский форум)

На выставке будут представлены картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в жанре ведута. Для него характерны детальные, сделанные с фотографической точностью изображения повседневного городского пейзажа. В экспозицию вошли тридцать семь произведений.

Нижегородская коллекция также представлена тремя полотнами известных венецианских пейзажистов. Они будут выставлены рядом с привозными.

"Судьбы музеев в прошлом тесно переплетались. Так, полотно Беллотто "Пьяцца Навона", показанное на выставке рядом с картинами из ГМИИ, ранее принадлежало московскому музею, но в 1933 году было передано в НГХМ. Таким образом, выставка обретает новый смысл, подчеркивая единство музейного пространства нашей страны и тот факт, что государственные собрания России — важнейшая часть общего национального достояния", - отметила директор ГМИИИ им. Пушкина Марина Лошак.

Также в экспозиции выставлены парные композиции Франческо Гварди.

Выставка будет открыта для посещения до 7 ноября 2021 года.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Живопись Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph