Выставка работ венецианских художников 18 века откроется в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Франческо Гварди - Вид Пьяцетты в Венеции Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка работ венецианских художников 18 века "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" откроется в Нижегородском художественном музее (Дом Сироткина) 30 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Нижегородская область и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина на протяжении многих лет находятся в творческом взаимодействии. Основное соглашение о сотрудничестве было заключено еще в 2019 году, благодаря чему коллекции оригинальных шедевров Пушкинского музея стали доступнее для нижегородцев", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"И, вместе с тем, это позволило жителям региона стать участниками многих серьезных образовательных программ. В 2021 году мы подписали дополнительное соглашение, которое расширяет намеченный план реализации совместных программ и проектов в юбилейном для Нижнего Новгорода году", - добавил он.

(Бернардо Беллотто - Римский форум)

На выставке будут представлены картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в жанре ведута. Для него характерны детальные, сделанные с фотографической точностью изображения повседневного городского пейзажа. В экспозицию вошли тридцать семь произведений.

Нижегородская коллекция также представлена тремя полотнами известных венецианских пейзажистов. Они будут выставлены рядом с привозными.

"Судьбы музеев в прошлом тесно переплетались. Так, полотно Беллотто "Пьяцца Навона", показанное на выставке рядом с картинами из ГМИИ, ранее принадлежало московскому музею, но в 1933 году было передано в НГХМ. Таким образом, выставка обретает новый смысл, подчеркивая единство музейного пространства нашей страны и тот факт, что государственные собрания России — важнейшая часть общего национального достояния", - отметила директор ГМИИИ им. Пушкина Марина Лошак.

Также в экспозиции выставлены парные композиции Франческо Гварди.

Выставка будет открыта для посещения до 7 ноября 2021 года.

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