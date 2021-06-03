"Молодость – это самое прекрасное время в жизни человека", - Юрий Шалабаев Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем молодёжи.

"Дорогие друзья! Поздравляю всех с Днем молодежи России! Молодость – это самое прекрасное время в жизни человека. Время самых ярких и искренних эмоций. познания и приобретения жизненного опыта, открытий и ошибок, выбора своего пути и создания семьи.

Говорят, что молодёжь – это наше будущее. Могу уверенно сказать, что будущее у нашего Нижнего Новгорода прекрасное, потому что молодёжь у нас просто замечательная. Вы учитесь и работаете, занимаетесь творчеством и спортом, изобретаете что-то новое, принимаете участие в волонтерском движении и помогаете тем, кто нуждается в помощи. А главное, вы не словом, а делом стараетесь, чтобы Нижний Новгород стал лучше, красивее, комфортнее. Как, например, организаторы и участники фестиваля граффити "Место" или волонтеры первого в России онлайн-движения "МЫ".

Молодость – это мгновенье. И пусть оно будет ярким, запоминающимся, деятельным и результативным! Удачи и успехов во всех начинаниях, больших планов и перспектив, радости и счастья!" - говорится в поздравлении.

СПРАВКА

День молодёжи — праздник молодых людей, эта дата отмечается в Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня.

По указу Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении Дня советской молодёжи" от 1958 года отмечался в последнее воскресенье июня. Позднее этот праздник было предписано отмечать именно 27 июня.