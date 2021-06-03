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Общество

"Благодаря активной молодёжи Нижний Новгород становится территорией для новых открытий", - Олег Лавричев

27 июня 2021 10:11  [112] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Председатель городской Думы Олег Лавричев направил в адрес нижегородцев поздравление с Днём молодёжи.

"Молодость – это первый серьезный жизненный рубеж. Время смелости, решительности, амбиций, неиссякаемой энергии и энтузиазма, ярких экспериментов и претворения в реальность смелых планов и невероятных идей. В молодости у человека появляются друзья и единомышленники, которые остаются с ним на всю жизнь", - говорится в сообщении.

"Принято считать, что молодость скоротечна. Если созидательно провести этот жизненный период, можно сделать уверенный шаг от юности и молодости к социально ответственной взрослой жизни", - уверен Олег Лавричев.

"Как Председатель городской Думы Нижнего Новгорода я всегда открыт к диалогу с молодым поколением. Нижегородская молодёжь – мощная движущая сила, передовой авангард прогресса и инноваций. Именно благодаря активной молодёжи Нижний Новгород становится местом притяжения и реализации лучших научных, социальных и творческих проектов, территорией для новых открытий. От того, насколько целеустремленной будет наша молодежь сегодня, зависит то, в каком обществе мы будем жить завтра", - добавил спикер Гордумы.

"Желаю каждому молодому человеку найти и реализовать свою индивидуальность, чтобы каждое начинание служило на благо развития Нижнего Новгорода и нашего региона. Не бойтесь экспериментировать и двигаться вперед. Каждая ступень жизненной лестницы – шаг к намеченной цели!" - сказал в заключение Олег Лавричев.

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Теги:
Городская дума Олег Лавричев Праздники
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