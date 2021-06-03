Аренда временного номера от Хоттелеком

Современный человек активно пользуется интернетом, мобильным телефоном и различными мессенджерами. Многие порталы просят ввести код, который приходит на номер телефона. Как быть, если вы хотите остаться инкогнито, а также не хотите, чтобы к вам приходили всевозможные спамы и рекламные рассылки? Решение очень простое. Временный номер телефона Hottelecom – это отличная возможность остаться неузнаваемым в сети, и при этом пользоваться сайтами, которые вам нужны.

Подробнее об услуге

Одноразовый мобильный номер для регистрации – это довольно популярная услуга. Его можно использовать в разных соц. сетях: "Вконтакте", "Фейсбуке" и так далее.

Арендовать номер от компании "Хоттелеком" можно на 20-30 минут. Затем смс деактивируется. Этим смс можно пользоваться в соц. сетях, платежных сервисах, например, Вебмани или различных интернет банкингах. У временного номера для приема смс есть несомненные плюсы:

приватность и защита от взлома;

нет слежки онлайн;

регистрация на различных форумах быстрая;

стоит аренда номера недорого;

есть защита от спама и географических ограничений;

и некоторые другие плюсы.

Виртуальные номера могут использовать как обычные пользователи, так и бизнесмены.

Компания "Хоттелеком" поможет вам подключить мобильный номер без риска. Он поможет создать аккаунты на различных порталах и получать смс для доступа к различным сервисам. На странице hottelecom.net можно посмотреть все мессенджеры, в которых может использоваться временный номер. Их очень много.

Как пользоваться временным номером

Эту услугу можно оплатить, в том числе и криптовалютой. Для входа в платежные системы и банки больше подойдут многоразовые мобильные номера, которые также легко приобрести на сайте.

Для аренды одноразового номера нужно зарегистрироваться на сайте, войти в личный кабинет и перейти в соответствующий раздел. Далее необходимо выбрать страну и услугу. Дождитесь кода подтверждения на странице.

Вы можете получить номер не только для России, но и других стран и доступ к более 100 сервисам.

Преимущества компании

Hottelecom на рынке более 10 лет;

много постоянных клиентов;

много положительных отзывов;

временные сим-карты предоставляются одному владельцу;

несложный интерфейс сайта, с которым разберется даже новичок.

Быть клиентом "Хоттелеком" – выгодно и безопасно! Это удобный портал, который поможет вам пользоваться различными сервисами, и быть защищенным от хакеров.

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