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Аренда временного номера от Хоттелеком

27 июня 2021 14:46  [70]

Современный человек активно пользуется интернетом, мобильным телефоном и различными мессенджерами. Многие порталы просят ввести код, который приходит на номер телефона. Как быть, если вы хотите остаться инкогнито, а также не хотите, чтобы к вам приходили всевозможные спамы и рекламные рассылки? Решение очень простое. Временный номер телефона Hottelecom – это отличная возможность остаться неузнаваемым в сети, и при этом пользоваться сайтами, которые вам нужны.

Подробнее об услуге

Одноразовый мобильный номер для регистрации – это довольно популярная услуга. Его можно использовать в разных соц. сетях: "Вконтакте", "Фейсбуке" и так далее.

Арендовать номер от компании "Хоттелеком" можно на 20-30 минут. Затем смс деактивируется. Этим смс можно пользоваться в соц. сетях, платежных сервисах, например, Вебмани или различных интернет банкингах. У временного номера для приема смс есть несомненные плюсы:

  • приватность и защита от взлома;
  • нет слежки онлайн;
  • регистрация на различных форумах быстрая;
  • стоит аренда номера недорого;
  • есть защита от спама и географических ограничений;
  • и некоторые другие плюсы.

Виртуальные номера могут использовать как обычные пользователи, так и бизнесмены.

Компания "Хоттелеком" поможет вам подключить мобильный номер без риска. Он поможет создать аккаунты на различных порталах и получать смс для доступа к различным сервисам. На странице hottelecom.net можно посмотреть все мессенджеры, в которых может использоваться временный номер. Их очень много.

Как пользоваться временным номером

Эту услугу можно оплатить, в том числе и криптовалютой. Для входа в платежные системы и банки больше подойдут многоразовые мобильные номера, которые также легко приобрести на сайте.

Для аренды одноразового номера нужно зарегистрироваться на сайте, войти в личный кабинет и перейти в соответствующий раздел. Далее необходимо выбрать страну и услугу. Дождитесь кода подтверждения на странице.

Вы можете получить номер не только для России, но и других стран и доступ к более 100 сервисам.

Преимущества компании

  • Hottelecom на рынке более 10 лет;
  • много постоянных клиентов;
  • много положительных отзывов;
  • временные сим-карты предоставляются одному владельцу;
  • несложный интерфейс сайта, с которым разберется даже новичок.

Быть клиентом "Хоттелеком" – выгодно и безопасно! Это удобный портал, который поможет вам пользоваться различными сервисами, и быть защищенным от хакеров.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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