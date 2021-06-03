Что же такое судебная экспертиза документов? Ответ на этот вопрос могут дать профессиональные юристы. Итак, это исследование, которое проводится комплексно. Не всегда проводится данное мероприятие в ходе следствия. В некоторых случаях экспертиза требуется для разрешения спорной ситуации. Специалисты изучают документы, разнообразные рисунки и схемы, а также обращают внимание на полиграфические издания. Если есть фотоснимки или сохранились какие-то рукописные документы, то их также требуется изучить. Перед экспертом стоит сложная задача, и в ходе расследования он должен найти ответы на все поставленные вопросы.
Данный вид экспертизы относят к криминалистическим исследованиям. Но судебная экспертиза документов существует обособлено от других видов. Все дело в том, что в процессе исследования применяются разнообразные методы исследования и решаются разнообразные задачи.
Подобное исследование будет нужно в том случае, если необходимо решить спор между посредниками, или требуется оценка стоимости бизнеса. Чтобы решить проблему, стоит обратиться к эксперту и получить заключение.
Чтобы результаты были 100%, и заказчик получил то, что ему действительно нужно, эксперт работает в разных направлениях. Он изучает:
Судебную экспертизу проводят в том случае, если нужно установить подлинность какого-то документа и понять, какой способ применялся при изготовлении. Если это подделка, то эксперту нужно понять, каким образом его подделывали, и какие технические способы при этом были использованы.
Если документ поврежден, то таким образом его можно восстановить и определить время, когда было совершено повреждение, вносились ли в документ изменения и каким образом его изготовили.
Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка также стоит доверить специалистам. Они прекрасно понимают, каким образом стоит подойти к этому вопросу и решить проблему.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+