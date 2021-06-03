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Судебная экспертиза документов

27 июня 2021 14:56  [84]

Что же такое судебная экспертиза документов? Ответ на этот вопрос могут дать профессиональные юристы. Итак, это исследование, которое проводится комплексно. Не всегда проводится данное мероприятие в ходе следствия. В некоторых случаях экспертиза требуется для разрешения спорной ситуации. Специалисты изучают документы, разнообразные рисунки и схемы, а также обращают внимание на полиграфические издания. Если есть фотоснимки или сохранились какие-то рукописные документы, то их также требуется изучить. Перед экспертом стоит сложная задача, и в ходе расследования он должен найти ответы на все поставленные вопросы.

Когда нужна такая экспертиза?

Данный вид экспертизы относят к криминалистическим исследованиям. Но судебная экспертиза документов существует обособлено от других видов. Все дело в том, что в процессе исследования применяются разнообразные методы исследования и решаются разнообразные задачи.

Подобное исследование будет нужно в том случае, если необходимо решить спор между посредниками, или требуется оценка стоимости бизнеса. Чтобы решить проблему, стоит обратиться к эксперту и получить заключение.

Сфера деятельности эксперта?

Чтобы результаты были 100%, и заказчик получил то, что ему действительно нужно, эксперт работает в разных направлениях. Он изучает:

  • Различные документы - и если удалось сохранить рукописный вариант, то он изучается в первую очередь;
  • Различные вещества, которые применяли для того, чтобы внести изменения в уже существующий документ;
  • Различные картонные изделия;
  • Различное оборудование, которое зачастую применяют для подписания документов. Это может быть стандартная печать или отделка;
  • Предметы, на которые наносились надписи. Все дело в том, что они изготавливаются из разных материалов и имеют разнообразную фактуру;
  • Материалы, которые позволили напечатать документ.

Судебную экспертизу проводят в том случае, если нужно установить подлинность какого-то документа и понять, какой способ применялся при изготовлении. Если это подделка, то эксперту нужно понять, каким образом его подделывали, и какие технические способы при этом были использованы.

Если документ поврежден, то таким образом его можно восстановить и определить время, когда было совершено повреждение, вносились ли в документ изменения и каким образом его изготовили.

Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка также стоит доверить специалистам. Они прекрасно понимают, каким образом стоит подойти к этому вопросу и решить проблему.

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