Выделение участка на кладбище Санкт-Петербурга: что об этом нужно знать?

В Санкт-Петербурге и сейчас при организации похорон отдается предпочтение традиционному погребению на кладбище. Ведь это дает возможность родственникам хотя бы на Пасху посещать могилу. Вспомнить добрым словом того, чье тело теперь здесь покоится. Но, чтобы осуществить такие похороны, необходимо вначале решить вопрос как с кладбищем, так и с участком под могилу. Что об этом надо знать?



Получение участка на кладбище



О получении подходящего места на кладбище некоторые жители Санкт-Петербурга задумываются еще при своей жизни. Больше всего это касается пенсионеров. Но в любом случае нужно учитывать некоторые нюансы.



1. Участок удастся получить совершенно бесплатно, но только на открытом кладбище.

2. Остальные все услуги относительно подготовки ямы и процедуры погребения являются платными.

3. Для процедуры подзахоронения администрация погоста должна выдать соответствующее разрешение.

4. Чтобы получить участок здесь, нужно предоставить определенные документы.



Как правило, бесплатное место выдается под одну или две могилы. Это очень хорошо, когда супруги или другие близкие родственники желают, чтобы и после смерти их тела находились рядом. А если речь идет о семейном захоронении, еще рядом расположенный участок на 2 могилы обойдется за деньги. В итоге речь может идти о 4-х захоронениях рядом. А через 25 лет здесь же удастся совершить еще 4 подзахоронения.



Участок под могилу: важные моменты



При организации похорон необходимо тщательно продумывать свои действия. Особенно, когда дело касается процедуры погребения на кладбище. Ведь потом что-то исправить окажется поздно. Всего сейчас Санкт-Петербургу принадлежит 6 погостов открытого типа. И хотя считается, что место под могилу предоставляется бесплатно, его вначале приходится подготовить. Например, спилить растущее дерево или убрать кустарник. А такая работа непременно должна оплачиваться со стороны будущего владельца.



Упростить решение всех вопросов удастся при помощи Городской Ритуальной Службы. Эта компания занимается организацией любых похорон. Она сотрудничает непосредственно с производителями траурных товаров, закупает их оптом. В итоге гроб, венки и все остальное заказчику обходится по самой минимальной стоимости. Связаться с данной компанией можно через ее сайт https://spbgorritual.ru, куда доступ открыт в круглосуточном режиме. А если надо проконсультироваться по какому-то вопросу, можно это сделать по телефону 8 (812) 500-35-33. Здесь имеется все необходимое как для традиционного погребения, так и для кремации.





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