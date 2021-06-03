Прогулочная зона с цветниками и малыми архитектурными формами появится в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Прогулочная зона с цветниками и малыми архитектурными формами появится на улице Героя Попова в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает администрация района.

Согласно информации, встреча по проекту благоустройства данной территории состоялась накануне.

Благодаря рейтинговому голосованию по программе "Формирование комфортной городской среды", территория у Карповской церкви заняла одну из лидирующих позиций и примет участие в благоустройстве в 2022 году.

По словам главы администрации района Александра Кулагина, на данной территории расположены коммуникации, которые препятствуют установке спортивной и детской игровой площадок, поэтому от них пришлось отказаться, но здесь будет оборудована прогулочная зона.

В ходе встречи жители района предложили организовать дорожки с твёрдым покрытием на транзитных маршрутах, проредить кусты от сорных растений, организовать цветники, установить освещение и малые архитектурные формы. От Молитовского благочиния поступило предложение установить часовенный столб с мозаичной иконой. Среди предложений участников встречи также прозвучала идея организации велодорожки и пешеходной дорожки для скандинавской ходьбы, маршрут которой можно закольцевать по периметру сквера.

Напомним, 30 территорий благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году.