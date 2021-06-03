Фонд Содействия Инновациям вложит средства в расширение производства электромикроприборов

Компания "Маппер" получила грант 20 млн руб. для расширения бизнеса, став одним из победителей одиннадцатой очереди конкурсной программы, осуществляемой отечественным Фондом Содействия инновациям.

ООО "Маппер" было создано почти 10 лет назад в рамках совместного проекта отечественного Роснано и голландской корпорации Mapper Lithography. Его целью значилась наладка производства микроэлектромеханических систем (МЭМС-технологий) электронно-оптических систем литографических машин.

В первые 4 года функционирования компании на базе опытно-экспериментального завода "Технополис Москва" отечественные специалисты освоили производство МЭМС-технологий, разработав более трёх десятков отдельных продуктов и их модификаций.

Сегодня компания "Маппер" является малым высокотехнологичным МЭМС-фаундри, т. е. заводом, на котором производятся изделия МЭМС в соответствии с заключёнными контрактами. При этом лаборатория предприятия самостоятельно разрабатывает технологические карты этих изделий на основе имеющихся базовых разработок. Производственная линия полностью автоматизирована и работает со 100-миллиметровыми кремниевыми пластинами (однако имеет возможность при необходимости наладить процесс для пластин в 150 и 200 мм).

МЭМС-технологии – это системы, представляющие собой различные высокотехнологичные детали, необходимые для работы многих приборов: лазерных принтеров, систем навигации, проводных и беспроводных коммуникационных систем, аэрокосмических технологий и т. п. МЭМС оборудование – это всевозможные датчики, переключатели, сенсоры, светоотражатели, игровые контроллеры, гироскопы.

В настоящее время предприятие специализируется на выпуске:

сенсорных деталей для приборов навигации;

радиочастотных фильтров для систем радиосвязи;

матричных элементов для тепловизоров;

сканирующих поворотных микрозеркал для беспилотников.

Новые разработки увеличивают спектр выпускаемой продукции, клиентскую базу, но требуют и немалых капиталовложений для расширения производства, приобретения нового оборудования. Это сподвигло руководство предприятия принять участие в конкурсной программе на получение финансовой помощи для дальнейшего развития.

Конкурсная программа "Коммерциализация", как видно из названия, призвана содействовать развитию различных инновационных проектов, доказавших свою рентабельность и востребованность на рынке. В ежегодно проводимом конкурсе могут принять участие любые организации, представляющие малый инновационный бизнес, чьи проекты уже прошли стадии исследования и разработки и находятся в процессе реализации. Предпочтение отдаётся компаниям, чья продукция:

уже успешно выпускается, а имеющихся мощностей недостаточно для расширения производства;

относится к разряду импортозамещающих;

имеет спрос на зарубежных рынках.

Важным условием предоставления гранта является обязательное внебюджетное финансирование из средств компании или привлечённого спонсора. Сумма гранта составляет 20 млн. рублей, сколько же должно внести и предприятие.

Также важным условием является регистрация компании в Едином реестре субъектов МСП со статусом "Микропредприятие" или "Малое предприятие", отсутствие государственного финансирования и одновременного участия в других конкурсах на получение финансовой поддержки.

В соответствии с условиями получения гранта, выделенные средства компания "Маппер" планирует потратить на приобретение специального программного обеспечения под названием MES, необходимого для усовершенствования автоматизации производственного процесса.

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