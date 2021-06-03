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Общество

Чемпионат "Абилимпикс" по 27 компетенциям состоится в Нижегородской области

28 июня 2021 13:36  [101] Общество

Чемпионат "Абилимпикс" по 27 компетенциям состоится в Нижегородской области 30 сентября . Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, решение о проведении соревнования было принято в ходе заседания организационного комитета под председательством заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова.

Оргкомитет также определил площадки и план проведения чемпионата, компетенции, по которым пройдут соревнования, а также состав координационного совета работодателей.

По словам министра образования региона Ольги Петровой, в 2021 году чемпионат пройдет по 27 компетенциям, в том числе добавлены две новые компетенции: "Мастер обработки цифровой информации" и "Мультимедийная журналистика". Чемпионат пройдет на 12 распределенных площадках. Традиционно будут представлены три категории участников: "школьники", "студенты", "специалисты".

На сайте регионального центра развития движения "Абилимпикс" уже размещены задания по каждой компетенции.

Организационный комитет чемпионата "Абилимпикс" создается в каждом регионе Российской Федерации для управления подготовкой и проведением регионального чемпионата в соответствии с концепцией проведения конкурсов, которая утверждена национальным комитетом. В состав организационного комитета в Нижегородской области входят представители министерства образования, науки и молодежной политики, министерства социальной политики, министерства информационных технологий и связи, министерства промышленности, торговли и предпринимательства, управления по труду и занятости населения, образовательных организаций, общественных организаций инвалидов.

В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" в 2021 году будет проведен X Международный чемпионат "Абилимпикс" в Российской Федерации.

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