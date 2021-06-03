"Кораблестроение сыграло огромную роль в истории России", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Кораблестроение сыграло огромную роль в истории России", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя сотрудников отрасли с Днем кораблестроителя.

"Во многом благодаря стремительному развитию флота в начале XVIII века наша страна заняла свое место в числе ведущих мировых держав. Между тем, первые шаги еще в XVII веке делались именно на территории Нижегородской области. Известен факт строительства здесь первого морского корабля в 1634 году. Глубокие традиции не раз находили отражение в дальнейшем развитии отрасли", - добавил он.

Глава региона отметил, что Волга всегда вдохновляла людей на трудовые достижения.

"Здесь был основан и стал одним из лидеров отрасли судостроения в России Сормовский завод. До революции суда, построенные на предприятии, работали в самых разных уголках страны и стали одним из символов России. В годы Великой Отечественной войны на заводе было выпущено 40% всех подводных лодок от общесоюзного производства. Подводные суда позволили нашим морякам проявить чудеса героизма", - рассказал Глеб Никитин.

"Вторая половина XX века стала временем расцвета инновационных разработок в судостроении под руководством гениального конструктора Ростислава Алексеева. В Горьковской области был разработан и внедрен в жизнь ряд решений, намного обогнавших свое время. Сегодня эти традиции возвращаются, и мы вновь видим на Волге новые модели судов на подводных крыльях", - продолжил он.

В заключение губернатор выразил уверенность, что кораблестроение в Нижегородской области будет развиваться.

"Для этого есть все предпосылки, главная из которых – талантливые кадры. Желаю вам новых свершений, здоровья и благополучия!", - сказал он.