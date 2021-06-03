Более 52 млн рублей выделено из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей Нижегородской области

Более 52 млн рублей выделено Нижегородской области из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глеб Никитин напомнил, что такая грантовая поддержка в рамках нацпроекта была введена в 2021 году впервые.
"Сегодня отмечается Международный день социального предпринимательства. К Нижегородской области праздник имеет непосредственное отношение. Мы – один из регионов-лидеров в стране по развитию социального предпринимательства. В минувшем году у нас был принят закон о социальном бизнесе, успешно работает Центр инноваций социальной сферы, а также внедрен ряд мер по поддержке предпринимательства. В нынешнем году благодаря нацпроекту этот перечень расширился возможностью получить новый крупный грант", - отметил Глеб Никитин.
Глава региона напомнил, что максимальная сумма, которую смогут получить социальные предприниматели в рамках нацпроекта, – 500 тысяч рублей.
"Деньги гранта предприниматели смогут использовать на пополнение основных средств, рекламу, оформление интеллектуальной собственности, аренду или ремонт нежилого помещения, аренду техники, оплату услуг ЖКХ, электроснабжения, связи", - сказал губернатор Нижегородской области.
Как отметили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства, для получения поддержки необходимо, чтобы компания была участником реестра социальных предприятий. Заявки на участие в реестре принимаются в Центре инноваций социальной сферы в течение всего года.
Помимо грантовой, участники реестра могут пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", среди которых бесплатные обучающие программы и реклама на экранах и билбордах в Нижнем Новгороде и области. Подробная информация об условиях вступления в реестр социальных предприятий размещена на портале ##https://цисс52.рф/##ЦИСС52.РФ, в разделе "Поддержка". Консультации по вступлению в реестр проходят по телефонам: 8 (831) 429-07-25, 8 (930) 700-08-55.
Воспользоваться поддержкой могут те, кто планируют вложить в развитие своей организации объем средств, аналогичный объему гранта.
Кроме того, предпринимателям необходимо завершить обучение в акселераторе "Добрый бизнес" - обучающей программы об основах ведения социального бизнеса. Для участия в акселераторе необходимо оставить заявку на сайте: https://cissno52.ru/akselerator/.
Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
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