Более 52 млн рублей выделено из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей Нижегородской области Бизнес

Более 52 млн рублей выделено Нижегородской области из федерального бюджета на гранты для социальных предпринимателей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин напомнил, что такая грантовая поддержка в рамках нацпроекта была введена в 2021 году впервые.

"Сегодня отмечается Международный день социального предпринимательства. К Нижегородской области праздник имеет непосредственное отношение. Мы – один из регионов-лидеров в стране по развитию социального предпринимательства. В минувшем году у нас был принят закон о социальном бизнесе, успешно работает Центр инноваций социальной сферы, а также внедрен ряд мер по поддержке предпринимательства. В нынешнем году благодаря нацпроекту этот перечень расширился возможностью получить новый крупный грант", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что максимальная сумма, которую смогут получить социальные предприниматели в рамках нацпроекта, – 500 тысяч рублей.

"Деньги гранта предприниматели смогут использовать на пополнение основных средств, рекламу, оформление интеллектуальной собственности, аренду или ремонт нежилого помещения, аренду техники, оплату услуг ЖКХ, электроснабжения, связи", - сказал губернатор Нижегородской области.

Как отметили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства, для получения поддержки необходимо, чтобы компания была участником реестра социальных предприятий. Заявки на участие в реестре принимаются в Центре инноваций социальной сферы в течение всего года.

Помимо грантовой, участники реестра могут пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", среди которых бесплатные обучающие программы и реклама на экранах и билбордах в Нижнем Новгороде и области. Подробная информация об условиях вступления в реестр социальных предприятий размещена на портале ##https://цисс52.рф/##ЦИСС52.РФ, в разделе "Поддержка". Консультации по вступлению в реестр проходят по телефонам: 8 (831) 429-07-25, 8 (930) 700-08-55.

Воспользоваться поддержкой могут те, кто планируют вложить в развитие своей организации объем средств, аналогичный объему гранта.

Кроме того, предпринимателям необходимо завершить обучение в акселераторе "Добрый бизнес" - обучающей программы об основах ведения социального бизнеса. Для участия в акселераторе необходимо оставить заявку на сайте: https://cissno52.ru/akselerator/.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.