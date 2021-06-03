Особенности программ ипотеки для молодых семей

Вопрос приобретения собственного жилья, участка для строительства или улучшения жилищных условий не теряет актуальности для молодых семей. Оформление ипотеки позволяет в кратчайшие сроки обзавестись недвижимостью. Государство совместно с банковскими организациями старается поддержать граждан и предлагает программы кредитования с выгодными условиями. Заемщики могут рассчитывать на получение субсидий или льгот по ипотеке. В чем особенности господдержки, и на кого она рассчитана?

Воспользоваться государственной помощью могут граждане, официально оформившие брак. На момент подачи заявки на ипотечный кредит супругам должно быть не более 35 лет. Наличие детей не обязательно, однако позволяет увеличить размер субсидии на несколько процентных пунктов. Требования к заемщикам могут различаться в каждом банке, поэтому рекомендуется заранее осведомиться, соответствуете ли вы установленным критериям.

Граждане, воспользовавшиеся государственной дотацией, вправе использовать полученные средства для приобретения недвижимости на первичном рынке, строительства дома, оплаты первоначального взноса или частичного погашения кредита на жилье. Сумма господдержки зависит от стоимости объекта, величины одобренной ипотеки, наличия в семье малолетних и т.д. Так, молодые супруги без детей могут получить до 30% от цены недвижимости или имеющейся задолженности перед банком, при рождении одного ребенка и более — до 35%.

Чтобы стать участником программы и воспользоваться положенными субсидиями, следует документально подтвердить, что существует необходимость в улучшении жилищных условий. Для подачи заявки необходимо подготовить пакет документов. Кроме того, к приобретаемой недвижимости также предъявляются требования, которые могут различаться в регионах. Для утончения деталей рекомендуется обратиться в местный жилищный департамент.

Своеобразным дополнением или альтернативой господдержке станут льготные ипотечные программы от банковской организации, с которой заключается договор. Их применение делает условия кредитования комфортными и выгодными. Например, в «Росбанк Дом» при оформлении ипотеки для молодых семей заемщики могут воспользоваться опцией «Год без забот». Она позволяет гражданам, вступившим в брак, и клиентам при рождении или усыновлении ребенка отсрочить погашение части основного долга и ежемесячно оплачивать только проценты. Предложение совместимо с другими банковскими продуктами. Детальные условия представлены на сайте rosbank-dom.ru.

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