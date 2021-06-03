Как выбрать кирпич для строительства?

Любая стройка не обходится без кирпича. Сейчас есть целый ассортимент разных видов кирпичей, которые используются при определенных работ в строительстве сооружений, зданий, жилых домов и так далее. В интернет магазине сейчас можно купить все виды кирпича https://gazobeton.spb.ru/catalog/kirpich/.

Виды и типы кирпича

Кирпич является самым древним строительным материалом, главное преимущество в том, что он универсален, долговечен. Кирпичи разделяют на виды по материалам, из которых они изготовляются:

Керамический. Изготавливают из чистой глины, без примесей. Необходимо проводить правильный обжиг, чтобы кирпич не потерял своих свойств. Силикатный. Изготавливают из очищенного песка. Необходимо качественно очистить песок от всех примесей, чтобы добиться идеальной прочности такого кирпича. Гиперприсованный. В состав входят разные известняковые породы, мрамор, доломит и так далее. Изготавливается кирпич путем прессовки в подготовленных формах. Поэтому можно найти подобные кирпичи любой формы и размеров.

Это основные виды кирпичей, которые пользуются большим спросом и их легко можно найти на рынке стройматериалов. Далее стоит разобрать кирпичи по цели применения:

Строительный. Применяют при наружной или внутренней кладке зданий, сооружений. При строительстве дома из строительного кирпича нужно будет в дальнейшем утеплить фасад здания. Облицовочный. Используют для облицовки зданий, вместо декоративного кирпича. Облицовочный применяют, так как он гораздо дешевле декоративного. Печной, шамотный. Это огнеупорный тип кирпича, который используют при строительстве печей, каминов. Клинкерный. Данный тип имеет много разных текстур и цветов, поэтому применяется для облицовки стен, а также для садовых дорожек.

Конечно, это только часть моментов, где применяются определенные типы кирпичей. На самом деле это универсальный строительный материал, который применяется во многих строительных работах.

Покупать кирпичи стоит только в проверенных магазинах, которые сотрудничают с нормальными поставщиками. Кирпичи будут качественными, если изготавливаются только при поддержании основных технологий, условий. Сейчас много изготовителей, которые просто делают некачественные кирпичи. Поэтому можно купить дешевый кирпич, который прослужит пару лет, а если купить у проверенного продавца по нормальной цене, то срок службы возрастет на десятки лет.

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