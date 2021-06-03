Оставшихся без матери лосят спасли в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Оставшихся без матери лосят спасли в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, первого лосенка (самка в возрасте до 1 месяца) обнаружили в Лысковском районе возле д. Валки в начале июня. Второго лосенка - в Семеновском районе возле д. Остреева.

Так как такие юные животные еще не способны самостоятельно выжить в природе, их поместили в пункт временной передержки - на территорию ООО "Племенной завод "Серая Лошадь​".

Сейчас животным оказывается вся необходимая помощь, а позже они будут вновь отпущены в естественную среду обитания.

В минлесхозе особо подчеркнули, что не стоит пытаться спасти животных самостоятельно. Делать это должны квалифицированные специалисты, поскольку это может быть небезопасно как для людей, так и для самих животных. При обнаружении таких животных необходимо обратиться на "Зеленый телефон" Минэкологии по номеру: 433-22-11 или на единый номер 112.