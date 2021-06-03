Пять нижегородских вузов вошли в рейтинг лучших в России по мнению Forbes Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять нижегородских вузов вошли в рейтинг "Лучшие российские вузы — 2021" по мнению Forbes. Об этом сообщается на сайте журнала.

Так, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского занял 50 строчку . Обучение там было оценено в 32,74 балла. Приволжский исследовательский медицинский университет министерства здравоохранения России получил 32,26 балла и разместился на 54 месте. Нижегородская государственная консерватория имени Глинки - на 65 позиции с результатом в 30,64 балла. Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова - на 78 строчке с результатом в 29,44 баллов. Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева занял 84 место рейтинга - 28,94 балла.

Всего в лонг-лист вошли 502 российских вуза, где производится обучение по программам бакалавриата и магистратуры.

Образовательные учреждения оценивались по четырем критериям.

"Качество образования" (максимум 30 баллов) определялось экспертами на основе данных мониторинга министерства образования России. При этом учитывались качество преподавания и международная деятельность. Первое устанавливалось, исходя из уровня зарплат профессорско-преподавательского состава, соотношения числа преподавателей и студентов и доли молодых преподавателей. Для оценки международной деятельности учитывались ­доля иностранных студентов и иностранных преподавателей, а также наличие совместных с зарубежными вузами программ двойных дипломов.

Баллы за "Качество нетворкинга" (максимум 30 баллов) складывались из средних результатов ЕГЭ принятых на обучение студентов и фактора Forbes (вузы, где учатся или учились дети 200 богатейших бизнесменов России, а также победители рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes "30 до 30" 2021 года).

Чтобы оценить "Востребованность выпускников" (максимум 30 баллов), Forbes отправила запросы в 100 компаний, входящих в число лучших работодателей России. У них спросили: "Выпускников каких вузов вы наняли в 2020–2021 годах?", "Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2020–2021 годах?", "Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?". На основании ответов высчитывался балл.

Кроме того, каждый вуз мог получить до 10 дополнительных баллов по критерию "Международное признание", в котором учитывались присутствие и позиция университета в трех ведущих зарубежных рейтингах — QS World University Rankings, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities.

СПРАВКА:

ННГУ им. Лобачевского: качество образования - 10,4, качество нетворкинга - 14,98, востребованность выпускников - 5,59, международное признание - 1,79;

ПИМУ: качество образования - 14,49, качество нетворкинга - 15,39, востребованность выпускников - 2,39, международное признание - 0;

НГК им. Глинки: качество образования - 13,76, качество нетворкинга - 16,88, востребованность выпускников и международное признание - 0;

НГЛУ им. Добролюбова: качество образования -10,82, качество нетворкинга - 16,24, востребованность выпускников - 2,37, международное признание - 0;

НГТУ им. Алексеева: качество образования - 8,6, качество нетворкинга - 13,97, востребованность выпускников - 6,36, международное признание - 0.