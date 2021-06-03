Преимущества онлайн-репетиторов

Не всегда ученики начальной и средней школы могут освоить программу самостоятельно, а у родителей катастрофически не хватает времени, чтобы помогать своим чадам. В таких ситуациях необходима помощь онлайн-наставника. Самые лучшие репетиторы онлайн в Planetaclub предлагают услуги по изучению практически всех школьных дисциплин в удобное время, не выходя из дома.

Дистанционные репетиторы работают по Скайпу. С ними можно заниматься из любого уголка планеты. Такое обучение на расстоянии обеспечивает максимальный комфорт для детей. Их не перегружают, а разрабатывают эффективную индивидуальную программу под каждого ученика для комплексного изучения следующих предметов:

географии;

биологии;

химии;

физики;

истории;

русского языка;

информатики;

математики (геометрии, алгебры);

иностранных языков.

Помощь в обучении могут получить, как совсем маленькие первоклашки и дошкольники, так и старшеклассники-выпускники. С детьми работают опытные профессионалы с педагогическим образованием. Они подстраиваются под нужды учащихся, то есть под необходимую программу для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, ГВЭ. С помощью занятий онлайн улучшаются не только текущие знания по предметам. Выпускников готовят ко вступительным экзаменам во все ВУЗы страны, включая военные. Они не тратят время на дорогу к преподавателю. Выбирают подходящее время урока и его длительность. Даже родители могут контролировать процесс обучения. Ответственные и порядочные преподаватели индивидуально подходят к каждому ученику. Выявляют "пробелы" в знаниях, наверстывают упущенное, отрабатывают текущую школьную программу и дают дополнительные знания для разностороннего развития личности. Практически все ученики онлайн-курсов повышают свою успеваемость и становятся не только хорошистами и отличниками, но и серебряными и золотыми медалистами. Участвуют в общегородских и общенациональных олимпиадах и занимают на них призовые места.

Есть возможность заниматься с преподавателем тет-а-тет или в небольшой группе из 2-3 человек. Такие мини-группы очень распространены при изучении немецкого, украинского, русского, английского языка. Групповые онлайн-занятия позволяют практиковать языковые навыки и свободно общаться на изучаемом языке. Программы у дистанционных репетиторов полностью соответствуют государственной. Они дополняются уникальными авторскими разработками, чтобы уроки проходили не скучно и однообразно, а увлекательно и продуктивно.

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