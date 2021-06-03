Парковка на 300 кв.м появится на ул. Ковалихинская в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка на 300 кв.м появится на ул. Ковалихинская в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, в настоящее время идет комплексное благоустройство улицы сразу по двум нацпроектам - "Безопасные качественные дороги" (БКД) и "Жилье и городская среда".

Сейчас на участке идут работы по замене бортового камня и устройство заездных парковочных карманов. На участке от улицы Варварская к улице Фрунзе уже выполнен ремонт тротуаров и дорожного покрытия. Здесь также появится новая парковка на 300 кв.м.

Кроме этого, в ближайшее время на улице Ковалихинская начнется ремонт фасадов домов №16, №49 и №64.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что уже отремонтированы фасады и крыши 24 нижегородских многоквартирных домов, еще шесть находятся в завершающей стадии. Всего городская администрация запланировала работы на 92 многоквартирных домах. На эти цели город получил 244 млн рублей из областного бюджета. Фасады и крыши еще 173 многоквартирных домов отремонтирует Фонд капремонта.