"Сотрудничество волонтерского движения и органов власти обязательно будет расширяться", - Глеб Никитин Общество

Фото: Александр Воложанин

"Сотрудничество волонтерского движения и органов власти обязательно будет расширяться", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время приема граждан в приемной президента России в Приволжском федеральном округе.

Согласно информации, в ходе приема рассматривались обращения по темам здравоохранения, спорта, социальной поддержки. Участие в приеме также принял заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Директор ресурсного центра добровольчества Нижегородской области "Нижегородская служба добровольцев" Андрей Жильцов предложил участие этой организации в разъяснительной кампании по продвижению вакцинации среди населения. Волонтеры в ходе прививочной кампании уже выезжают на места вакцинации и могут оказать дополнительную помощь.

Глеб Никитин поддержал предложение об участии добровольцев в этом проекте.

"В Нижегородской области привито почти 470 тысяч человек. Мы видим серьезный рост интереса к вакцинации. Нам важно сохранять положительную динамику, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет. Аргументы должны быть понятны людям", - сказал Глеб Никитин.

Также в ходе встречи осуждалось развитие волонтерского движения в целом.

"Обязательно будем укреплять сотрудничество органов власти с добровольческим движением на всех уровнях. Необходимо расширять и систему мотивации волонтеров, в частности, в рамках регионального проекта "Доброрубль", - добавил губернатор Нижегородской области.