Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 июня 2021 15:11  [65] Встреча полицейских с представителями национальных диаспор состоялась в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 14:41  [88] "Сотрудничество волонтерского движения и органов власти обязательно будет расширяться", - Глеб Никитин
29 июня 2021 13:56  [145] Нижегородская область получит более 128 млн рублей на углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19
29 июня 2021 13:31  [126] "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости поверки 925 общедомовых приборов учета в Дзержинске
29 июня 2021 13:15  [234] Парковка на 300 кв.м появится на ул. Ковалихинская в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 12:36  [687] Рекорд по суточной вакцинации от коронавируса зафиксирован в Нижегородской области 28 июня
29 июня 2021 12:28  [281] Архитектурно-художественные концепции ул.Большая Печерская и пр. Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 12:03  [302] Еще 27 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
29 июня 2021 11:50  [438] Только восемь пляжей в Нижнем Новгороде оборудованы для купания
29 июня 2021 11:44  [290] Пятнадцать светофоров не работают в Нижнем Новгороде 29 июня
Общество

"Сотрудничество волонтерского движения и органов власти обязательно будет расширяться", - Глеб Никитин

29 июня 2021 14:41  [88] Общество

Фото: Александр Воложанин

"Сотрудничество волонтерского движения и органов власти обязательно будет расширяться", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время приема граждан в приемной президента России в Приволжском федеральном округе.

Согласно информации, в ходе приема рассматривались обращения по темам здравоохранения, спорта, социальной поддержки. Участие в приеме также принял заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Директор ресурсного центра добровольчества Нижегородской области "Нижегородская служба добровольцев" Андрей Жильцов предложил участие этой организации в разъяснительной кампании по продвижению вакцинации среди населения. Волонтеры в ходе прививочной кампании уже выезжают на места вакцинации и могут оказать дополнительную помощь.

Глеб Никитин поддержал предложение об участии добровольцев в этом проекте.

"В Нижегородской области привито почти 470 тысяч человек. Мы видим серьезный рост интереса к вакцинации. Нам важно сохранять положительную динамику, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет. Аргументы должны быть понятны людям", - сказал Глеб Никитин.

Также в ходе встречи осуждалось развитие волонтерского движения в целом.
"Обязательно будем укреплять сотрудничество органов власти с добровольческим движением на всех уровнях. Необходимо расширять и систему мотивации волонтеров, в частности, в рамках регионального проекта "Доброрубль", - добавил губернатор Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph