Один пешеход погиб и еще два человека пострадали в ДТП на М7 Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один пешеход погиб и еще два человека пострадали в ДТП на М7. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 13:50 29 июня на 432 км а/д М7-Волга.

Водитель автомобиля совершил наезд на трех пешеходов. В результате ДТП один пешеход скончался на месте происшествия, а ещё двое были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.