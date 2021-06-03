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Один пешеход погиб и еще два человека пострадали в ДТП на М7. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла около 13:50 29 июня на 432 км а/д М7-Волга.
Водитель автомобиля совершил наезд на трех пешеходов. В результате ДТП один пешеход скончался на месте происшествия, а ещё двое были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
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