Лучшие места для прогулки в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород заслуживает внимания туристов. Тут много интересных и красивых мест, которые стоит посетить. Гулять по городу и осматривать достопримечательности нравится как коренным жителям, так и приезжим. Выделите несколько часов выходного дня - и отправляйтесь на увлекательную экскурсию! Предлагаем несколько мест для прогулки.

Улица Большая Покровская

Она расположена в центре города, ее можно считать стартовой точкой путешествия. Протяженность этой старинной улицы – более чем 2200 м. Что интересного на Большой Покровской? Красивые образцы архитектуры:

Театр драмы им. М. Горького;

Государственный банк;

церковная колокольня;

усадебный дом Рукавишниковых.

Улица вымощена брусчаткой, по обеим сторонам стоят оригинальные бронзовые скульптуры. Тут можно каждый день полюбоваться творчеством художников, заказать портрет, послушать игру музыкантов, а также купить гончарные или плетеные изделия. Есть множество магазинов, где продаются сувениры, одежда, продукты. В отделах техники и электроники Аирподс цена часто снижена.

Нижегородский Кремль

Уникальная крепость была построена в защитных целях в начале XVI века. У величественного сооружения есть стена длиной более 2 км c 13 башнями. Строение настолько грамотно продумано, что ни разу не было взято врагами. На Дмитриевской башне красуется скульптура оленя – символа города. С западной стороны кремля расположен собор Михаила Архангела. Постройка уникальна тем, что в ее стены заложены пустые горшки. Это создает интересный звуковой эффект, когда идет служба.

Нижневолжская набережная

Посетив кремль, можно спуститься к реке. По набережной любят гулять молодежь, семейные люди, пенсионеры – горожане и туристы, пешеходы и велосипедисты. Это своеобразная визитная карточка города, частично сохранившая облик начала XX века. Тут можно наблюдать удивительно красивые рассветы и закаты, послушать уличный концерт, сфотографироваться на фоне Волги и возле памятников "Катер Герой" и "Олень". На другой стороне реки стоит собор Александра Невского, построенный в смешанном архитектурном стиле.

Главный ярмарочный дом

Во дворце проходят крупные выставки и научные презентации. Для посетителей открыто несколько залов. Раньше в этом здании проходила крупнейшая в России ярмарка. Это прекрасный образец архитектуры XIX века. На площади перед ним часто собираются роллеры. Здесь обязательно стоит побывать ночью: подсветка здания выглядит просто великолепно!

Щелоковский хутор

Лесопарк, который местные жители называют "Щелчок". Прекрасная зеленая зона для тех, кто предпочитает тихий семейный отдых. Сюда приходят для того, чтобы подышать свежим воздухом, полюбоваться лесом, прудами, устроить пикник на лужайке. Парк благоустроен: здесь есть лавочки, фонари, урны для мусора, дорожки. Главная достопримечательность этого места – Музей деревянного зодчества, где можно побывать в настоящих крестьянских избах и посмотреть на предметы старинного быта.

Нижний Новгород полон и других приятных мест для прогулок. Такое времяпрепровождение поможет набраться сил и вдохновения.

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