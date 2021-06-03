Известный нижегородский журналист Константин Барановский скончался на 52 году жизни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Известный журналист, "гуманитарный технолог" Константин Барановский умер в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно 29 июня. Печальное известие разместили в социальных сетях друзья и близкие Константина.

Сообщается, что его тело без признаков жизни было обнаружено дома. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Согласно информации, размещённой на нижегородском Бизнес-портале, Константин Барановский являлся управляющим партнёром консалтинговой группы "Консильери", главным редактором издания молодых горожан "Лидер XXI". Выпусник Школы публичной политики, Московской школы политических исследований. Занимался экономической и политической экспертизой с 1995 года. Победитель Волго-Вятского конкурса экономических журналистов (1997), отмечен знаком администрации Нижнего Новгорода "Золотая акула" (2010).

Константин - старейшина Нижегородского клуба маркетологов, эксперт Нижегородского эксперт-клуба, член Российской ассоциации по связям с общественностью. Ему был всего 51 год.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования семье и близким Константина Барановского.