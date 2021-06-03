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Развитие волейбола в Нижегородской области обсудил Глеб Никитин во время личного приёма граждан

29 июня 2021 17:56  [89] Спорт

Фото: ВК "Спарта"

Губернатор Нижегородской Глеб Никитин 29 июня 2021 года провёл приём граждан. С вопросом о развитии волейбола к главе региона обратилась жительница Нижнего Новгорода Анна Гордеева. Правительство Нижегородской области изучит вопрос мер поддержки этого вида спорта.

Как уточнили в правительстве, встреча прошла в приёмной президента России в Приволжском федеральном округе. Участие в ней приняли заместитель губернатора Андрей Бетин и директор волейбольного клуба АСК Дмитрий Фомин.

Отмечается, что волейбол в Нижегородской области развивается с 30-х годов ХХ века. Сейчас в регионе создаётся полноценная система подготовки волейболистов - начиная с детских спортивных школ и заканчивая профессиональными командами.

Из спортшкол Нижегородской области ежегодно выпускается много талантливых волейболистов, среди которых участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Из местных воспитанников собраны две молодёжные команды в клубе АСК, которые принимают участие в Молодёжной Лиге.

Мужская команда АСК и женская команда "Спарта" вышли в Суперлигу чемпионата России.

Глеб Никитин отметил, что волейбол – очень яркий и зрелищный вид спорта. "Важно, чтобы прогресс профессиональных команд шёл вместе с ростом популярности волейбола у зрителей и развитием детско-юношеского спорта", - сказал он.

Губернатор Нижегородской области поручил Андрею Бетину и Дмитрию Фомину проработать вопросы роста популярности волейбола, повышения эффективности подготовки юных нижегородских волейболистов, а также рассмотреть возможность расширения мер поддержки волейбола в регионе, в том числе за счёт привлечения внебюджетных источников и увеличения волейбольными клубами собственных доходов.

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Теги:
Волейбол Глеб Никитин Спорт
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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