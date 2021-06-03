Единый волонтёрский штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке. Об этом рассказали в пресс-службе РИК НРО "Единая Россия".

"Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтёрскую работу. Мы её и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтёров новых активных граждан", - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он обратился к представителям "Молодой Гвардии Единой России" с просьбой координировать работу единого волонтёрского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи. "В первую очередь, именно туда направить все имеющиеся ресурсы", - сказал Андрей Турчак.

Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтёры – "это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом".

"Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моём столе такой "козырь", как волонтёры, к которому я могу прибегнуть", - отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил "Волонтёров-медиков", которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.

В свою очередь, представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью поддерживают инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя движения "Волонтёры-медики" Ольги Кобелевой, во время пандемии более 20 тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.

"Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтёров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтёров", - рассказала Ольга Кобелева.

Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и "Волонтёры Победы". По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.

Помощь окажут и активисты "Российских студенческих отрядов", сообщила комиссар Центрального штаба молодёжной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По её словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтёрского штаба поддержали активисты движения "Мы Вместе", Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Как отметил руководитель исполнительного комитета НРО партии и регионального волонтёрского центра "Единой России" Алексей Антонов, с самого начала пандемии региональное отделение "Единой России" сразу активно включилось в оказание помощи медикам и жителям Нижегородской области.

"Наш волонтёрский центр работает с марта прошлого года, штабы открыты на базе местных отделений партии во всех районах областного центра и региона. За это время к нам присоединились сотни добровольцев, которые не смогли остаться в стороне и по зову сердца стараются помочь людям сохранить своё здоровье, поддержать тех, кому сложно в нынешней ситуации. Каждому обратившемуся наши волонтёры оказывают необходимую поддержку. Мы на постоянной связи с нашими медиками, сразу реагируем на их просьбы и нужды", - рассказал руководитель волонтёрского центра.

Различную помощь получили более 55 тысяч нижегородцев и десятки медицинских организаций.

"К сожалению, сейчас ситуация с распространением коронавируса обострилась, отмечается рост заболеваемости. И мы готовы усилить нашу волонтёрскую работу по всем направлениям, где это потребуется", - подчеркнул Алексей Антонов.

Руководитель исполкома ОНФ Нижегородской области Алексей Алёхин считает, что взаимодействие штабов очень важно в условиях роста количества заболевших.

"Региональный штаб движения #МыВместе плотно сотрудничал со штабом "Единой России" с первых дней начала пандемии, мы помогали друг другу по разным направлениям и продолжаем взаимную координацию и сейчас. Только в тесном сотрудничестве можно добиться максимальной эффективности в помощи медицинским организациям!" - сказал Алексей Алёхин.

Напомним, центры партии объединили более 100 тысяч активистов – студентов, "серебряных волонтёров", представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.



Волонтёрские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении нескольких месяцев занимались автоволонтёрством. В партнёрстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.