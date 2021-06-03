Dr. Martens - легендарная обувь для каждого

Обувь исключительного качества должна быть идеальной: удобной, прочной, практичной и стильной. Все эти качества характеризуют ботинки Dr. Martens, созданные в середине прошлого столетия – теперь эта обувь является без преувеличения легендарной. В 40-х годах 20 века Доктор Мартенс разработал свои первые ботинки, которые через небольшое время были признаны самыми удобными и практичными не только в Великобритании, но и по всей планете. До сих пор эта обувь не теряет своего статуса.

В магазине https://boots-spb.ru/ представлен обширный ассортимент разнообразных мужских, женских и подростковых моделей обуви Dr. Martens. На страницах площадки множество классических, декорированных и однотонных аутентичных ботинок, которые любимы не одним поколением почитателей торговой марки. При этом вся представленная продукция оригинальна и имеет соответствующие сертификаты.

Достоинства обуви Dr. Martens

Помимо аутентичности и безупречного качества исполнения, обувь бренда обладает следующими преимуществами:

для производства ботинок используется только натуральная высококачественная кожа;

весь модельный ряд изготавливается вручную;

в производстве применяется не только кожа, но и другие натуральные и экологичные материалы;

для надежной фиксации используется замок-молния или шнуровка;

модели разработаны для всех возрастных групп;

обувь невероятно долговечна – ботинки можно носить ежедневно годами.

Самая известная применяемая в обуви разработка – воздушная подошва. Для ее производства используется высокотехнологичный полиуретан, который надежно защищает ногу от воздействия различных негативных природных факторов и механического повреждения. Кроме того, такая подошва делает человека выше, что нравится людям, имеющим небольшой рост.

Обширный модельный ряд

Магазин Staff store предлагает широчайший выбор ботинок от бренда Доктор Мартенс. Отличительная особенность торговой марки – большой ассортимент обуви для любого клиента. Например, в интернет-магазине покупатель может приобрести обувь, выполненную из замши, кожи или заменителя, а также разноцветные, яркие и однотонные ботинки. Есть и множество моделей с высоким каблуком или голенищем, изящно облегающим ногу. В каталоге можно найти обувь с квадратным или круглым носком, классические или современные ботинки Мартенс, а также невероятное количество других моделей. Цвета обуви – это не только классический черный, коричневый или серый. Торговая марка выпускает большой выбор ярких зеленых, желтых, голубых и красных ботинок.

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