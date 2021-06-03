"Спецзнак" - оперативное изготовление автомобильных номеров

Компания "Спецзнак" специализируется на изготовлении высококачественных номеров для автомобиля. Успех предприятия во многом обусловлен высокой квалификацией персонала, обладающего значительным практическим опытом решения самых нестандартных задач. Производственно-техническая база компании укомплектована самым современным оборудованием, а весь цикл производства автоматизирован. С ассортиментом и подробной информацией можно ознакомиться по адресу specznak.ua.
Когда необходим дубликат номера
Новые номера могут понадобиться в следующих случаях:
Производство номеров
Производственный процесс включает изготовление заготовки из алюминия определенного размера, наклейку на данную табличку ленты из светоотражающего материала и нанесение защитной голограммы. После этого специалист наносит клише и в прессе выдавливает нужные знаки. Последний этап – окрашивание знаков, для этого используется термотрансферная пленка горячей печати.
Почему выбирают "Спецзнак"
Чтобы предварительно договориться о заказе дубликата автомобильного номера, стоит использовать телефонные номера, указанные на официальном сайте. Кроме того, можно обратиться в одно из представительств, которые есть во всех районах Киева. Оформить заказ на дубликат можно непосредственно в режиме реального времени онлайн.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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