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"Спецзнак" - оперативное изготовление автомобильных номеров

30 июня 2021 11:38  [110]

Компания "Спецзнак" специализируется на изготовлении высококачественных номеров для автомобиля. Успех предприятия во многом обусловлен высокой квалификацией персонала, обладающего значительным практическим опытом решения самых нестандартных задач. Производственно-техническая база компании укомплектована самым современным оборудованием, а весь цикл производства автоматизирован. С ассортиментом и подробной информацией можно ознакомиться по адресу specznak.ua.

Когда необходим дубликат номера

Новые номера могут понадобиться в следующих случаях:

  • Повреждение коррозией. Металл номеров постепенно разрушается под воздействием атмосферных осадков, поэтому со временем такой знак восстановить будет уже невозможно.
  • Механическое повреждение. На поврежденных номерах зачастую невозможно прочитать цифры и они имеют неэстетичный внешний вид, поэтому требуют замены. Кроме того, законом запрещено использование нечитаемых номеров.
  • Кража. В случае кражи номеров компания "Спецзнак" изготавливает дубликат после комплексного обследования криминалистом. Стоит помнить, что автовладелец может не проходить экспертизу – это прописано в соответствующем законе.

Производство номеров

Производственный процесс включает изготовление заготовки из алюминия определенного размера, наклейку на данную табличку ленты из светоотражающего материала и нанесение защитной голограммы. После этого специалист наносит клише и в прессе выдавливает нужные знаки. Последний этап – окрашивание знаков, для этого используется термотрансферная пленка горячей печати.

Почему выбирают "Спецзнак"

  • Компания успешно работает с 2008 года.
  • Для изготовления номеров используются лучшие материалы, прогрессивные технологии и самое современное оборудование.
  • Весь ассортимент продукции соответствует международным стандартам качества и безопасности.
  • Компания дает гарантию на изготовленную продукцию – 2 года.
  • Номер изготавливается в течение 5 минут. Клиентам доступна курьерская доставка в черте города. По Украине номера доставляются любой почтой.
  • Завод изготавливает не только стандартные государственные номера.

Чтобы предварительно договориться о заказе дубликата автомобильного номера, стоит использовать телефонные номера, указанные на официальном сайте. Кроме того, можно обратиться в одно из представительств, которые есть во всех районах Киева. Оформить заказ на дубликат можно непосредственно в режиме реального времени онлайн.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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