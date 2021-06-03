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Бывший электрик погиб при попытке восстановить электричество в Кстовском районе. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, эпизод произошел 29 июня утром в с. Большое Мокрое Кстовского района.
Предварительно установлено, что 60-летний мужчина, который ранее работал электриком, взял специальные приспособления, с помощью которых взобрался на деревянный столб с целью восстановления подачи электричества.
При выполнении работ столб упал вместе с мужчиной. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Следователи в настоящее время проводят проверку по данному факту.
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