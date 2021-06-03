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Анонсы событий для СМИ на 30 июня 2021 года
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Происшествия

Бывший электрик погиб при попытке восстановить электричество в Кстовском районе

30 июня 2021 13:06  [104] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бывший электрик погиб при попытке восстановить электричество в Кстовском районе. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, эпизод произошел 29 июня утром в с. Большое Мокрое Кстовского района.

Предварительно установлено, что 60-летний мужчина, который ранее работал электриком, взял специальные приспособления, с помощью которых взобрался на деревянный столб с целью восстановления подачи электричества.

При выполнении работ столб упал вместе с мужчиной. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователи в настоящее время проводят проверку по данному факту.

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