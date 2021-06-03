Почти 90 пьяных водителей задержали в Нижегородской области по сообщению жителей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на начальника отдела пропаганды Управления ГИБДД по региону Дмитрия Тюлина.
Как он рассказал на пресс-конференции, Нижегородская область стала пилотной площадкой проекта Правительственной комиссии России по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП из-за нетрезвых водителей.
В рамках проекта жителям региона было предложено сообщать в Госавтоинспекцию о нетрезвых автомобилистах.
Согласно информации, за месяц от них поступило более 420 сообщений. В результате в Нижнем Новгороде задержали 29 водителей в опьянении, в Дзержинске - девять, в Арзамасе - семь, в Кстове - пять.
"В ходе отработки сообщений граждан были также выявлены двое водителей, которым нельзя было управлять транспортом по медицинским показаниям, а также трое автомобилистов, которые, будучи трезвыми, оказались за рулем в сильно утомленном состоянии. Им было предложено прервать движение и отдохнуть", - сказал Дмитрий Тюлин.
По его словам, в регионе в прошлом году каждое восьмое ДТП было совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения, а за последние пять лет по их вине в регионе погибли 526 человек.
За пять месяцев текущего года было зарегистрировано 127 аварий с участием пьяных водителей, в которых погибли 16 человек. Большинство ДТП произошло в Воскресенском, Сокольском, Краснобаковском, Лукояновском и Перевозском районах.
Всего с начала года в Нижегородской области выявили семь тысяч водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от освидетельствования, из них порядка 900 человек сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.
Сообщить о пьяных водителях можно по телефону "112".
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