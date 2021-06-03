Мойки самообслуживания: как на них заработать

Мойки самообслуживания – перспективное бизнес-направление. Оно появилось не вчера, но пик популярности пришелся на последние несколько лет. Если интересует заработок в сфере передовых технологий, хотите совмещать личный опыт и инновации - МСО будут интересным вариантом. Для успешного инвестора главное вовремя сделать вложения и правильно выбрать место. Эксперты рынка советуют отбросить сомнения прочь: пока вы сомневаетесь, стоит или нет, другие успешно зарабатывают.

Основные плюсы МСО как модели бизнеса:

Экономия для клиента и доход для вас. Стоимость услуг ручной самостоятельной мойки заметно ниже, чем цена аналогичного сервиса под ключ.

Максимальное качество. Клиент сам моет автомобиль и видит результаты, процесс он контролирует лично. Положительные эмоции и возможность контролировать ситуацию – только главные преимущества услуги.

Экономия времени. Никаких длинных очередей на мойку и максимально быстрое обслуживание.

Об остальных преимуществах мы поговорим дальше. Отдельно затронем тему важности выбора качественного, проверенного оборудования.

Что это такое

Мойка самообслуживания представляет собой небольшую оборудованную площадку, на которой вы сможете сами очистить авто от внутренних и наружных загрязнений. НА МСО устанавливаются автоматические пылесосы для уборки салона, моющие станции. Все операции водитель проводит сам – они максимально автоматизированы и сложностей не представляют.

От технического оснащения станции будут зависеть качество обслуживания и популярность сервиса. Если решите открывать подобный бизнес, уделите выбору оборудования особое внимание. У начинающих бизнесменов два варианта – заказать МСО под ключ или строить все самостоятельно с нуля.

Направление бизнеса востребованное и перспективное. В Европе доля МСО среди всех моек составляет не менее 60%, в России этот показатель вдвое ниже. Это означает, что сегмент пока что не занят, направление предоставит массу возможностей для развития. Среднемесячная выручка 4-х постовой мойки при условии удачного выбора места составляет 1 000 000 руб. Сроки окупаемости бизнеса – от 3-4 месяцев.

Плюсы схемы

С позиции рентабельности и инвестиций бизнес с МСО перспективный. Его преимущества:

новизна – клиенты клюют на нее не меньше, чем на качество;

максимальные открытость, прозрачность процессов – водитель сам моет автомобиль, следит за качеством проведения работ;

автоматизация – это тренд современности, переход на максимально автоматизированные операции во всех сферах просто вопрос времени;

доступные цены для клиентов – помыть машину на МСО выходит заметно дешевле, чем на обычной мойке (средний чек составляет всего 5-7 долларов);

простота в обслуживании – если выберете качественное оборудование, то просто установите и запустите его, обновление не потребуется минимум 10-15 лет (именно поэтому лучше заплатить больше и купить хорошее сразу);

минимальные эксплуатационные затраты – сервисное обслуживание станций высокого уровня недорогое.

Мойки известных брендов идут в антивандальном корпусе, поэтому переживать за сохранность и целостность решений вам не придется. Участие оператора в ходе проведения работ также не нужно – а значит, вы сэкономите на заработной плате персонала. Стандартное количество сотрудников – 2-3, бухгалтерию можно передать на аутсорс.

Обязательный перечень оборудования

Для запуска мойки самообслуживания нужно будет подготовить соответствующий набор оборудования. Размеры стартовых затрат во многом зависят от масштабов деятельности, скорости открытия мойки и бизнеса в целом. Строить все с нуля не обязательно, можно отправить запрос на комплексные услуги по сборке, поставкам и запуску.

Стандартные составляющие МСО:

двигатель (электро);

насосная станция;

магистрали для подачи воды;

зимняя система-антизамерзайка;

рама;

пистолеты разного давления;

системы обратного осмоса и водоподготовки;

другие комплектующие.

Пропускную способность определяет заказчик. В среднем постов 4, но доступны варианты от 1 до 8. Чем больше число постов, тем выше затраты на начальном этапе запуска. Зато окупаемость мойки на 8 постов намного более быстрая, чем станции на 4 пункта.

Очень важно правильно выбрать район расположения МСО. В спальнике большого города клиентов больше всего, но на проездных трассах их тоже достаточно. Убедитесь, что ниша в конкретном месте еще не занята – отсутствие конкурентов на одной территории позволит устанавливать выгодные для вас цены и поддерживать постоянный поток клиентов.

От чего зависит окупаемость

От следующего перечня факторов:

качество применяемого оборудования;

антивандальная рама (есть или нет);

соответствие текущим стандартам (эко).

Вода до подачи к посту МСО проходит многоэтапную обработку. Это снижает число вредных примесей в ней и продлевают сроки службы кузова авто, защищает покрытие. Для мойки нужно использовать безопасные сертифицированные составы.

Средняя продолжительность мойки автомобиля – 10 минут. Поскольку постов обычно несколько, очередей нет, или они быстро проходят. Рекомендуем дополнительно оснастить площадку автопылесосом для чистки ковриков, уборки салона.

Нужен ли удаленный мониторинг?

В идеале да, поскольку он в разы упрощает процесс контроля за работой постов. Специальное ПО позволит отслеживать работу всех частей системы, минимизирует риски поломок, увеличит число моек за смену. Необходимость найма оператора отсутствует. Обычно ответственный сотрудник смены выполняет роль консультанта и охранника. Такой подход приводит к снижению рабочих затрат на обслуживание системы.

Кстати, наборы оборудования есть разные. Например, лидер рынка МСО в России Nerta-SW предлагает на выбор клиентов комплектации Базовая, Стартовая, Лайт, Оптимальная, Макси.

Ищете проверенное предложение? NERTA-SW!

Компания NERTA-SW предлагает выгодные условия проектирования и переоборудования моек под ключ. Она работает на рынке с 2000 года, гарантирует максимальный уровень сервиса и качество используемых установок. На рынке много организаций, которые соревнуются в плане доступности услуг. Но дешевое китайское оборудование ненадежное, часто ломается. Открывать МСО выгодно только в том случае, если не экономить на его оснащении или делать это с умом. С умом – значит обращаться в проверенные компании, покупать добротное оборудование и спокойно работать без простоев.

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Возможность заказа моек самообслуживания в лизинг.

Выгодные условия покупки франшиз.

Готовый бизнес "Открывайся и зарабатывай".

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Компания осуществляет гарантийный, послегарантийный ремонт. Гарантия на комплексы Nerta selfwash составляет 1 год. На складе в Москве всегда достаточно комплектующих для ремонта, планового обслуживания. В штате работают грамотные специалисты, которые легко справляются с проблемами любой сложности.

Есть вариант не купить, а арендовать оборудование. Средние сроки проектирования и строительства – 3 месяца, маленькие МСО будут готовы быстрее.

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