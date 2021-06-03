"ТНС энерго НН" информирует о новых подрядчиках по эксплуатации приборов учета электроэнергии в домах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго НН" информирует о том, что по результатам проведенных аукционов на выполнение в 2021 году работ по установке, замене и допуску в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах официальными представителями компании являются следующие подрядчики:

ООО "Нижегородэнергоучет"

Юридический адрес: 603043, Нижегородская область, г Нижний Новгород, Автозаводский, ул. Школьная, д 6, кв. 128.

Подрядчик выполняет работы по установке, замене и допуску в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах Нижегородского, Приокского, Советского районов г. Нижнего Новгорода.

ООО "ОРАНЖ ТЕХНОЛОДЖИЗ"

Юридический адрес: 603086, Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 26 ,кв.3

Подрядчик выполняет работы по установке, замене и допуску в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах Канавинского, Ленинского, Московского, Сормовского, Автозаводского районов г. Нижнего Новгорода, г. Чкаловск, Балахнинского муниципального округа, Городецкого района, городского округа Сокольский Нижегородской области, а также в многоквартирных домах г. Арзамас, г. Первомайск, Вадского, Дивеевского, Починковского муниципальных округов, городского округа Перевозский, Дальнеконстантиновского, Арзамасского, Ардатовского, Вознесенского, Шатковского, Лукояновского районов Нижегородской области.

"Россети Центр и Приволжье"

Юридический адрес: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33

Подрядчик выполняет работы по установке, замене и допуску в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Бор, г. Шахунья, Уренского, Тоншаевского, Ковернинского муниципальных округов, городского округа Семеновский, Ветлужского, Тонкинского, Варнавинского, Шарангского, Краснобаковского, Воскресенского районов Нижегородской области, а также в многоквартирных домах г. Дзержинск, г. Выкса, г. Кулебаки, Богородского, Павловского муниципальных округов, городского округа Навашинский, Володарского, Сосновского, Вачского районов Нижегородской области.

ООО "Энерго-52"

Юридический адрес: 603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Зеленодольская, д.12, оф.10.

Подрядчик выполняет работы по установке, замене и допуску в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах Лысковского, Бутурлинского муниципальных округов, городского округа Воротынский, Кстовского, Спасского, Княгининского, Большемурашкинского, Пильнинского, Сергачского, Краснооктябрьского, Гагинского, Сеченовского, Большеболдинского районов Нижегородской области.

В соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018 г. с 1 июля 2020 года "ТНС энерго НН" бесплатно меняет нерасчетные приборы учета в многоквартирных домах. Кроме того, гарантирующий поставщик устанавливает новые счетчики тем клиентам, у которых приборы учета отсутствуют или вышли из строя.