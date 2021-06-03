Капремонт 8 нижегородских школ проведут в этом году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Капитальный ремонт 8 школ Нижегородской области проведут в этом году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, ремонт будет проведен в четырех школах Нижнего Новгорода, а также в школах Лыскова, Вачи, Шахуньи и Ардатова.

Кроме этого, капитальный ремонт по 75-ти отдельным видам работ будет также выполнен в 58 школах региона. 95 видов работ по капремонту выполнят и в 76 детских садах Нижегородской области. На данную программу будет направлено почти 730 млн рублей.

"Проведение ремонтов позволяет нам обеспечивать современную образовательную среду для школьников, а также постепенно отказываться от второй смены", - подчеркнул Глеб Никитин.

Работы проводятся в рамках национального проекта "Образование" и госпрограммы "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области".