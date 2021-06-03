Минздрав проводит проверку по факту смерти сотрудницы роддома Арзамаса Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку по факту смерти сотрудница роддома Арзамаса, предположительно, от ботулизма. Об этом министр Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

"Выражаю глубокие соболезнования семье, где скоропостижно скончалась наша коллега Сенина Валентина Александровна. Минздрав Нижегородской области организовал проверку первичной медицинской документации по ситуации, произошедшей в Арзамасской ЦРБ. Мы заинтересованы в тщательном расследовании всех фактов", - написал он.

Как ранее сообщила программа "Кстати", женщина работала статистом в роддоме. Утром ей стало внезапно плохо - ей поставили диагноз ботулизм. Необходимую для лечения сыворотку ввести не удалось из-за ее отсутствия. В результате женщина умерла.

С таким же диагнозом был госпитализирован сын погибшей. Оба накануне ели консервы, купленные в магазине.

"До момента завершения проверки убедительно просим воздержаться от каких-либо оценок и обвинений кого-либо из медицинского персонала" - попросил Давид Мелик-Гусейнов.

СПРАВКА (с сайта medicina.ru):

Ботулизм - это острое инфекционно-токсическое заболевание, вызываемое возбудителем Clostridium botulinum и продуктом ее жизнедеятельности, который является сильнейшим ядом биологического происхождения. Благоприятной для Clostridium botulinum средой является отсутствие кислорода и температура в пределах +30...35°, поэтому возбудитель часто размножается в консервированных продуктах.

Как правило, симптомы отравления появляются в течение первых 2-6 часов после попадания бактерии в организм. Ботулотоксин начинает проникать в кровь уже в ротовой полости. Основная его часть всасывается в тонком кишечнике и затем распространяется по всему организму. Токсин очень быстро поражает нервные волокна, блокируя передачу к мышечной ткани нервных импульсов, поступающих от головного и спинного мозга. Из-за этого функция мышечных волокон снижается либо полностью прекращается.

От паралича страдают глазные и глотательные мышцы, затем межреберные и мышцы диафрагмы. Уменьшается перистальтическая деятельность кишечника, падает защитная активность лейкоцитов, изменяются метаболические процессы в эритроцитах, в результате чего снабжение кислородом тканей резко ухудшается. Человек испытывает затруднения с дыханием, которые вскоре, если не будет оказана срочная медицинская помощь, приведут к летальному исходу.

Это довольно редкое заболевание. Ежегодно на территории России регистрируется не более 200 случаев.