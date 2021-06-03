Евгений Люлин принял участие в заседании семейной приемной в рамках проекта "Крепкая семья" Общество

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в заседании семейной приемной в рамках федерального проекта "Крепкая семья". Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Согласно информации, 30 июня Евгений Люлин посетил с рабочим визитом г.о.г. Дзержинск. В рамках мероприятия спикер регионального парламента встретился с многодетными семьями.

На мероприятии также присутствовали заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Маргарита Банникова, глава города Дзержинска Иван Носков.

Встреча состоялась в формате "Семейной приемной". Главная цель мероприятия - информирование и разъяснение мер социальной поддержки. В ходе приема были заслушаны обращения от представителей многодетных семей, на которые эксперты, присутствующие на мероприятии, дали необходимые ответы.

Вопросы касались проблем трудоустройства, оформления статуса "малоимущая семья" после достижения ребенком 1,5 летнего возраста, организации бесплатного питания обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, заключения социального контракта, оформления пособий на детей от 3 до 7 лет и многие другие.

"Все вопросы многодетных семей были сегодня острые и актуальные. Несмотря на то, что в последнее время очень много внимания уделяется этой категории граждан - появляются дополнительные льготы, возможности по приобретению жилья и бесплатного образования, тем не менее большие семьи все равно сталкиваются с проблемами. Как правило, это нехватка средств и ресурсов. Законодательство, касающееся поддержки многодетных семей, всегда должно совершенствоваться", - сказал Евгений Люлин.

"Сегодня поднимались самые жизненные и болезненные темы. По итогам обсуждения взял этот вопрос под личный контроль. В ближайшее время пройдет совещание, на него будут приглашены специалисты разных уровней. Уже сейчас понятно, что решение проблем выходит за рамки компетенций региональных органов власти и частично имеет федеральное значение. Есть вопросы нашего регионального значения, их тоже достаточно много, я считаю, что они вполне решаемые. Впереди нас ждет большая серьёзная работа", - резюмировал он.