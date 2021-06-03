Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Что такое эластичный пенополиуретан?

01 июля 2021 15:46  [55]

Наверняка, Вы уже услышали это название – эластичный пенополиуретан. Многие люди с пытливым умом уже задумались – а что же это за материал, что он из себя представляет, зачем и где используется? Сегодня мы постараемся удовлетворить Ваше любопытство в полной мере – а вдруг и Вам после этого понадобится продукция, выпускаемая под брендом «АСАТ».

Прежде всего, специалисты отмечают, что более подробную информацию, чем сможем предоставить мы, можно будет найти на сайте https://acat.com.ua/ru/blog/elastychnyj-penopolyuretan/ - это официальный сайт производителя этого уникального в многих отношениях материала.

Начинают рассказ с характеристик этого материала – прежде всего, этот материал отличается особой мягкостью, которая и является основным его свойством. Его изготавливаются в результате смешивания первичных компонентов и последующей за этим химической реакции. Нам не очень хочется возвращать читателей в школу, на урок химии, а потому подробную формулу расписывать не будем, да и это не имеет никакого смысла.

А вот что важно: в результате этой самой химической реакции появляется материал, у которого возникают открытые или закрытые поры, наполненные газом, что подразумевает прекрасные теплоизоляционные характеристики материала. Вы наверняка с ними уже знакомы – такие же характеристики имеет и поролон, привычный нам с самого детства.

Изготавливая эластичный пенополиуретан, применяются полиэфиры, при этом могут использоваться как самые простые, так и сложные соединения. Простые имеют линейное строение, а сложные – разветвленное. Чтобы в результате произошла химическая реакция и получится именно пенополиуретан, следует смешать эти полиэфиры с полиизоцианатами. Для прохождения реакции к ней добавляется еще и вода, а также дополнительные катализаторы, целью которых является ускорение реакции. В результате получается вспененный материал (благодаря диоксиду углерода, а он получается уже в процессе взаимодействия основных компонентов).

Что же может быть использовано в качестве катализаторов, чтобы ускорить процесс образования этого материала? Прежде всего, используются третичные амины, а также могут быть применены оловоорганические соединения. Иногда, чтобы получить особый цвет материала, могут добавляться отдельные красители, а также для обеспечения толщины – дополнительные компоненты, отвечающие за образование пены. Так химия приходит в нашу жизнь, позволяя создавать новые материалы с отличными теплоизоляционными свойствами.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph