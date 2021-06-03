Что такое эластичный пенополиуретан?

Наверняка, Вы уже услышали это название – эластичный пенополиуретан. Многие люди с пытливым умом уже задумались – а что же это за материал, что он из себя представляет, зачем и где используется? Сегодня мы постараемся удовлетворить Ваше любопытство в полной мере – а вдруг и Вам после этого понадобится продукция, выпускаемая под брендом «АСАТ».

Прежде всего, специалисты отмечают, что более подробную информацию, чем сможем предоставить мы, можно будет найти на сайте https://acat.com.ua/ru/blog/elastychnyj-penopolyuretan/ - это официальный сайт производителя этого уникального в многих отношениях материала.

Начинают рассказ с характеристик этого материала – прежде всего, этот материал отличается особой мягкостью, которая и является основным его свойством. Его изготавливаются в результате смешивания первичных компонентов и последующей за этим химической реакции. Нам не очень хочется возвращать читателей в школу, на урок химии, а потому подробную формулу расписывать не будем, да и это не имеет никакого смысла.

А вот что важно: в результате этой самой химической реакции появляется материал, у которого возникают открытые или закрытые поры, наполненные газом, что подразумевает прекрасные теплоизоляционные характеристики материала. Вы наверняка с ними уже знакомы – такие же характеристики имеет и поролон, привычный нам с самого детства.

Изготавливая эластичный пенополиуретан, применяются полиэфиры, при этом могут использоваться как самые простые, так и сложные соединения. Простые имеют линейное строение, а сложные – разветвленное. Чтобы в результате произошла химическая реакция и получится именно пенополиуретан, следует смешать эти полиэфиры с полиизоцианатами. Для прохождения реакции к ней добавляется еще и вода, а также дополнительные катализаторы, целью которых является ускорение реакции. В результате получается вспененный материал (благодаря диоксиду углерода, а он получается уже в процессе взаимодействия основных компонентов).

Что же может быть использовано в качестве катализаторов, чтобы ускорить процесс образования этого материала? Прежде всего, используются третичные амины, а также могут быть применены оловоорганические соединения. Иногда, чтобы получить особый цвет материала, могут добавляться отдельные красители, а также для обеспечения толщины – дополнительные компоненты, отвечающие за образование пены. Так химия приходит в нашу жизнь, позволяя создавать новые материалы с отличными теплоизоляционными свойствами.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.