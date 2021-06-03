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Создаем уютную атмосферу в квартире

01 июля 2021 15:59  [86]

Многие, у кого нет собственного жилья, мечтают о том, чтобы приобрести его. Максимум, о котором они задумываются в этой связи, - это проведение ремонтных работ. Это обязательно в любом случае, вне зависимости от того, покупаете Вы квартиру в новостройке или довольствуетесь старым фондом.

Однако после ремонта наступает момент обустройства квартиры. И если все предыдущие этапы полностью ложились на мужские плечи (женщина тут выступала советчиком, помощником и не более того), то на этапе обустройства именно она диктует правила. И мужчинам стоит с этим смириться. Представьте, что именно выберет мужчина, если попадет на все многообразие кресел, представленных на сайте dls.ua? Скорее всего, у него просто разбегутся глаза от того многообразия, с которым он там столкнется, он растеряется и просто ткнет пальцем в первый попавшийся образец.

А вот женщина в такой ситуации не растеряется. Более того, она задаст массу дополнительных вопросов продавцам-консультантам или менеджерам любого интернет-сайта. Они будут касаться состава, материала, прочности, цены, эксплуатационных характеристик этих кресел. Конечно, она определит, впишутся ли они в ее интерьер по двум параметрам – стиль и цветовая гамма. Эти решения женщина как будущая хозяйка дома принимает уже в самом начале, когда красят стены и клеят обои, а значит, к моменту заказа мебели уже знает, что именно ей требуется.

Она будет понимать, кресла с деревянными или тканевыми ручками следует поставить у окна, а какие именно разместить в кабинете своего мужчины, чтобы приходящим гостям было уютно и комфортно. Женщина как хранительница очага идеальна в том, что касается его создания, а потому стоит все эти вопросы поручить ей. Поверьте, она справится с ними на ура, Вы даже не представляете, насколько хорошо, так что расслабьтесь и просто наслаждайтесь тем, что Ваше жилище приобретает законченные и уютные формы.

После кресел, диванов и других компонентов мягкой мебели придет черед штор – это тоже очень важный компонент создания приятной для проживания атмосферы в квартире. И тут Вам также стоит расслабиться и поручить дело своей второй половинке – как правило, они мастерски справляются с такими вопросами. Ну и вопрос, касающийся мелких деталей интерьера, которые создают жилую атмосферу – речь идет о фоторамках, вазах для цветов, других украшениях, без которых дом будет выглядеть неживым. Конечно, женщина может работать в связке с дизайнером, но окончательное решение всегда будет за ней!

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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