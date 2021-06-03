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Общество

Новый мост через Велетьму в Навашинском районе появится к концу сентября

01 июля 2021 16:29  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новый мост через Велетьму в Навашинском районе появится к концу сентября. Об этом стало известно по итогам выездного совещания специалистов Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области и депутата Госдумы Натальи Назаровой.

Согласно информации, готовность объекта оценивается в 60%. Работы идут по графику, срок сдачи - 30 сентября. Рабочие занимаются устройством насыпи и готовят проезжую часть к асфальтированию.

"Мостовой переход расположен на важнейшем участке транспортной системы Навашинского района. Он связывает с автодорогой Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород сразу несколько районных центров, в которых расположены крупные предприятия. Это и Выкса, и Арзамас, Кулебаки, Навашино. Сегодня на мосту работают ежедневно 20 человек, применяется 10 единиц техники. То, что я сегодня увидела на строительной площадке, позволяет надеяться, что мост будет сдан в срок", - сказала Наталья Назарова.

Старый железобетонный мост, построенный предположительно в 1940-х годах, имел ограничение по весу – 20 тонн, поэтому им не могла воспользоваться часть большегрузов, следующих на Навашинскую судоверфь, Выксунский металлургический завод, на местные сельхозпредприятия.

"На этапе проектных работ мы замерили интенсивность движения на этом участке дороги. До ремонта здесь проходило в среднем 407 автомобилей в час. По прогнозам, в ближайшие 20 лет интенсивность движения на этом участке возрастет до 730 автомобилей в час. Технические характеристики моста учитывают рост трафика, а также возможный высокий паводок", - отметил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.

Длина моста составляет 61 м, габаритная ширина – 14 м. Стоимость строительства – 145 млн рублей. Работы идут в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

"Вопросам качества дорожной инфраструктуры в последние годы уделяется огромное внимание и на федеральном, и на региональном уровнях. Мы видим серьезный прорыв: таких масштабов и темпов дорожной кампании у нас в области не было давно. В данном случае строительство нового моста и местные жители, и автомобилисты ждали много лет. Новая современная переправа решит множество транспортных проблем на этом направлении дороги", - прокомментировал ход ремонта руководитель исполкома НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

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Теги:
Мост Навашинский городской округ
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