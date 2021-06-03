Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Керамические тормозные колодки

01 июля 2021 16:30  [2]

Не стоит сравнивать современные машины с теми, которые ездили по нашим дорогам пару десяток лет тому назад. Если говорить про тормозную систему https://tormozi.ua/tormoznye-kolodki.power-stop/, то сейчас она максимально проработана. К примеру, производители используют дисковые тормоза, чего раньше не было. Это решение новое и выбор можно с легкостью объяснить. Они надежные и обладают высокой эффективностью. Не стоит забывать и про то, что данная тормозная система не требует особенного ухода и максимально проста в эксплуатации. Конечно, это далеко не все преимущества и при выборе запчастей, стоит обращать внимание на многочисленные нюансы.

Казалось бы, ничего сложного в системе нет, да и специалисты считают, что лучше не найти, а на практике получается совершенно по-другому. Связано это с тем, что тормозная система эксплуатируется в максимально жестких условиях. Именно поэтому владельцы транспортных средств постепенно отходят от простой тормозной системы и отдают предпочтение керамическим тормозам.

Преимущества и недостатки тормозных колодок из керамики

Выбирая керамические колодки, стоит помнить о том, что материал не такой простой, как многим кажется. К тому же, специалисты не рекомендуют использовать их для повседневной езды.

К плюсам изделия можно отнести:

  • Значительно снижается неподрессоренная масса;
  • Устойчивость машины на трассе значительно улучшается;
  • Управляемость становится лучше.

Плюсы плюсами, но есть и минусы. Перед тем, как их менять, на них стоит обратить внимание. Недостатков не так много, но они все же есть. Например, стоят керамические колодки намного дороже стандартного варианта. К тому же, стоит учитывать тот факт, что хорошо работать они будут только при высокой температуре. Чтобы они показали себя во всей красе, стоит их предварительно разогреть, а это не всегда удобно.

Объяснить это просто. Все дело в том, что не все запчасти, которые идеальны для гонок, могут использоваться на стандартной машине. Серийные машины устроены совершенно по другому принципу, и нужно выбирать запчасти, которые соответствуют им.

В последнее время керамические колодки стали ставить на дорогие машины, а также на спорткары, которые так любимы обычными пользователями. Такие авто по трассе ездят с высокой скоростью и тут-то колодки показывают себя во всей красе.

Стоит также отметить, что для водителя, который не выезжает за городскую черту и постоянно торчит в пробках, тратиться на такие колодки нет смысле. Не нужны они и тем, что часто выезжает на проселочные дороги и эксплуатирует свою машину в полевых условиях.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph