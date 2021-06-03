Керамические тормозные колодки

Не стоит сравнивать современные машины с теми, которые ездили по нашим дорогам пару десяток лет тому назад. Если говорить про тормозную систему https://tormozi.ua/tormoznye-kolodki.power-stop/, то сейчас она максимально проработана. К примеру, производители используют дисковые тормоза, чего раньше не было. Это решение новое и выбор можно с легкостью объяснить. Они надежные и обладают высокой эффективностью. Не стоит забывать и про то, что данная тормозная система не требует особенного ухода и максимально проста в эксплуатации. Конечно, это далеко не все преимущества и при выборе запчастей, стоит обращать внимание на многочисленные нюансы.

Казалось бы, ничего сложного в системе нет, да и специалисты считают, что лучше не найти, а на практике получается совершенно по-другому. Связано это с тем, что тормозная система эксплуатируется в максимально жестких условиях. Именно поэтому владельцы транспортных средств постепенно отходят от простой тормозной системы и отдают предпочтение керамическим тормозам.

Преимущества и недостатки тормозных колодок из керамики

Выбирая керамические колодки, стоит помнить о том, что материал не такой простой, как многим кажется. К тому же, специалисты не рекомендуют использовать их для повседневной езды.

К плюсам изделия можно отнести:

Значительно снижается неподрессоренная масса;

Устойчивость машины на трассе значительно улучшается;

Управляемость становится лучше.

Плюсы плюсами, но есть и минусы. Перед тем, как их менять, на них стоит обратить внимание. Недостатков не так много, но они все же есть. Например, стоят керамические колодки намного дороже стандартного варианта. К тому же, стоит учитывать тот факт, что хорошо работать они будут только при высокой температуре. Чтобы они показали себя во всей красе, стоит их предварительно разогреть, а это не всегда удобно.

Объяснить это просто. Все дело в том, что не все запчасти, которые идеальны для гонок, могут использоваться на стандартной машине. Серийные машины устроены совершенно по другому принципу, и нужно выбирать запчасти, которые соответствуют им.

В последнее время керамические колодки стали ставить на дорогие машины, а также на спорткары, которые так любимы обычными пользователями. Такие авто по трассе ездят с высокой скоростью и тут-то колодки показывают себя во всей красе.

Стоит также отметить, что для водителя, который не выезжает за городскую черту и постоянно торчит в пробках, тратиться на такие колодки нет смысле. Не нужны они и тем, что часто выезжает на проселочные дороги и эксплуатирует свою машину в полевых условиях.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.