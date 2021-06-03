Лесной комплекс Нижегородской области переходит на единую цифровую платформу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лесной комплекс Нижегородской области переходит на единую цифровую платформу. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, с 1 июля 2021 года все документы принимаются исключительно в электронном формате, с использованием единого портала Госуслуг либо единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учёта древесины и сделок с ней.

"В регионе созданы все необходимые условия для участия лесопользователей в цифровой модернизации, включая ряд обучающих семинаров. Нововведение предусматривает полный информационный обмен с органами власти по принципу единого окна", - рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьёв.

Он дополнил, что для удобства предпринимателей в личном кабинете пользователя на портале Госуслуг и ЕГАИС будет отражаться вся история по договору. Также система оповещения вовремя напомнит о необходимости предоставления отчётности, внесения арендной платы и т.д.

"Цифровизация лесной отрасли обеспечит прозрачность оборота лесоматериалов. Кроме того, создание цифровой платформы со сведениями о передвижении древесины позволит повысить эффективность контроля за лесопользованием", - уточнил Роман Воробьёв.

В минлесхозе рассказали, что, по предварительным данным, более 60%предпринимателей региона авторизовались в личных кабинетах системы посредством Единой системы идентификации и аутентификации.

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