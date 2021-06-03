"Судоходство всегда играло огромную роль в развитии Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем работников морского и речного флота.

"Судоходство всегда играло огромную роль в развитии нашего региона. Ока и Волга веками были одними из основных транспортных артерий страны. Великие реки видели самые разные суда. В Нижнем Новгороде знали и любили речное дело, а профессионалы с гордостью называли себя "волгарями". В год 800-летия Нижнего Новгорода это наследие обретает особое звучание. Нам важно, чтобы связь города с этой частью истории никогда не терялась", - говорится в его поздравлении.

"Долгое время судоходство в регионе сдавало свои позиции, уступало место другим видам транспорта. Сегодня традиции возрождаются, наши конструкторы создают новые образцы техники, которая находит признание по всей России. Большие планы у нас по развитию круизного туризма. Обязательно будет обновляться и инфраструктура речного транспорта", - отметил Глеб Никитин.

"Отдельные поздравления сотрудникам и студентам Волжского университета водного транспорта. Благодаря вам удалось сохранить огромный пласт знаний, жизненно важных для развития судоходства. Мы знаем, что благодаря работе вуза отрасль обеспечена высококвалифицированными кадрами. Это дает возможность реализовать самые разные проекты в сфере речного транспорта", - резюмировал глава региона.