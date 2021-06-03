Три человека пострадали при взрыве газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Фото:
Три человека пострадали при взрыве газа в Сормовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило в ведомство в 06:57 2 июля.
В результате инцидента произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок.
В настоящий момент открытого горения не наблюдается, но нарушено остекление.
Из дома силами регионального МЧС были эвакуированы 28 человек. Трое человек пострадали и сейчас доставлены в больницу.
На месте происшествия продолжают работать силы МЧС России.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+