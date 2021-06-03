Три человека пострадали при взрыве газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три человека пострадали при взрыве газа в Сормовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило в ведомство в 06:57 2 июля.

В результате инцидента произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок.

В настоящий момент открытого горения не наблюдается, но нарушено остекление.

Из дома силами регионального МЧС были эвакуированы 28 человек. Трое человек пострадали и сейчас доставлены в больницу.

На месте происшествия продолжают работать силы МЧС России.