От чего защищает сварочная маска при работе

Работа сварщиком – это достаточно непростая и опасная профессия. И совершенно не важно, бытовая это сварка или промышленного масштаба. В любом случае необходимо в обязательном порядке использовать сварочную маску для безопасности глаз.

Такие рабочие должны быть максимально осторожными и соблюдать все правила техники безопасности, так как яркость дуги способна достигать до 7 000 градусов. Понятное дело, что при попадании в глаз, стружка может нанести немало вреда. Именно поэтому стоит использовать сварочную маску. Их существует огромное количество. При выборе маски стоит учитывать следующие критерии:

тип сварки;

локация будущих работ;

наличие вредных веществ в материале, с которым будете работать;

др.

Также маски могут быть с встроенным фильтром для света или с фильтром подъемного типа, а также автоматическим.

При осуществлении сварочных работ на бытовых объектах будет достаточно стандартного щитка. Он применяется, когда работы мало и есть возможность держать маску свободной рукой. Еще один неплохой бюджетный вариант – это маска с шарнирами. Она максимально проста в использовании. Выполнена из прочного защитного материала. Однако, есть у нее и минус – от нее могут возникать болезни шейного отдела. Происходит это потому, что для закрытия лица маской ее необходимо опустить с помощью кивка шеи. При частом повторении таких движений возникает боль в шеи и, как следствие, может развиться профессиональная болезнь.

Что касается фильтра для света, на подобных масках он достаточно темный. Это говорит о том, что пока не появится сварочная дуга – рабочий ничего не сможет разглядеть вокруг себя. Для TIG сварки понадобится защитная маска четкой конфигурации. Она немного отличается от прочих моделей защитных сварочных масок.

Универсальная маска выпускается со встроенным в нее световым фильтром под названием "Хамелеон". Он состоит из нескольких слоев, среди которого и поляризированная пленка с жидкими кристаллами, позволяющая получить нужный уровень затемнения в том или ином случае. Также в такой конструкции присутствуют защитные фильтры, спасающие глаза от вредных инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Как правило, она питается от литиевых аккумуляторов круглой формы или от солнечной батареи. Внешний вид такой маски достаточно изящный – его можно сравнить с мотоциклетным шлемом или со шлемом космонавта.

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