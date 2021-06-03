"Водный транспорт служит основой хозяйственного и промышленного развития региона", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем работников морского и речного флота.

"Водный транспорт играет важную роль в транспортном комплексе нашей страны. В Нижегородской области он служит основой хозяйственного и промышленного развития, расширения торговых и туристических связей. Благодаря Волге и Оке с их многочисленными притоками Нижний Новгород по праву считается одним из крупнейших транспортных узлов в Приволжском федеральном округе", - говорится в поздравлении.

"Сегодня на территории нашего региона находятся ведущие российские предприятия судостроения, крупные судоходные компании, Нижегородское речное училище имени И.П. Кулибина и Волжский государственный университет водного транспорта, которые уже многие десятилетия выпускают квалифицированных специалистов", - отметил Евгений Люлин.

"В день профессионального праздника выражаю благодарность всем, кто связал свою жизнь с морским и речным транспортом, за непростой и ответственный труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в выбранном деле и легкого плавания", - резюмировал спикер парламента.