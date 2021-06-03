"Благодаря дорожной инспекции удается сберегать человеческие жизни", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем сотрудников ГИБДД.

"Государственная автомобильная инспекция была создана в далеком 1936 году. За прошедшие десятилетия в сотни раз выросло количество машин, изменились правила дорожного движения, в отрасли все больше используют цифровые технологии. Но неизменным остается приоритет по обеспечению безопасности дорожного движения. Благодаря дорожной инспекции удается предотвращать ДТП и сберегать самое ценное, что есть в мире, – человеческие жизни. Это непростая работа, требующая серьезной самоотдачи. В любое время вы на посту и готовы включиться в решение самых сложных проблем. Спасибо вам за труд", - говорится в его поздравлении.

"Перед нами стоит важная задача - сделать дороги региона более комфортными и безопасными. Для этого по инициативе президента России реализуется профильный национальный проект. Только в прошлом году нам удалось отремонтировать более 1000 километров дорог. Это один из лучших показателей в стране. В строй вводятся новые развязки, идет строительство транспортных узлов. Все это не только улучшает транспортную ситуацию, но и способствует росту экономики региона", - добавил Глеб Никитин.

"Вы проводите огромную работу по профилактике ДТП и воспитанию подрастающего поколения. В регионе развивается движение юных инспекторов, организуются занятия в школах и массовые мероприятия. Благодаря этому дети с самых ранних лет могут понять важность правил дорожного движения", - резюмировал глава региона.